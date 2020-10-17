У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 17 жовтня – Ірина Верещук вирішила стати світовим рекордсменом по довжині рук. Усе для того, щоб відправити Кличка у мерський нокаут. Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива придумав чергову теорію змови. Він пояснив, чому Зеленський відмовляється від путінської вакцини.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Союз "слуги народу" Качури та ОПЗЖ. Потаємна мрія Портнова. Велюровий депутат і COVID-19 Опитування від Зеленського. Козак Олег Ляшко.