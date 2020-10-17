Вєсті.UA. Жир: Верещук готується до нокауту Кличка. Загострення "жомового" депутата
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 17 жовтня – Ірина Верещук вирішила стати світовим рекордсменом по довжині рук. Усе для того, щоб відправити Кличка у мерський нокаут. Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива придумав чергову теорію змови. Він пояснив, чому Зеленський відмовляється від путінської вакцини.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Союз "слуги народу" Качури та ОПЗЖ.
Потаємна мрія Портнова.
Велюровий депутат і COVID-19
Опитування від Зеленського.
Козак Олег Ляшко.