У В'єтнамі готуються зустріти тайфун Молаве, який вже спричинив гибель людей на Філіппінах. Молаве буде вже четвертим штормом, який вируватиме у центральному регіоні В'єтнаму менш ніж за три тижні.

За прогнозами, швидкість вітру сягатиме 165 кілометрів за годину. Про це повідомляє Climate home news.

До теми Філіппіни накрив потужний тайфун Молаве: є загиблі, тисячі постраждалих – фото

Тайфун забрав життя щонайменше 9 людей на Філіппінах. Тому влада В'єтнаму одразу ж почала масово евакуйовувати людей. Вже понад мільйон в'єтнамців залишили свої домівки.

Очікується, що Молаве стане найсильнішим штормом, який вируватиме у В'єтнамі цього року. І одним з найсерйозніших штормів, які ми бачили за останні роки,

– сказав віцепрезидент В'єтнаму Нгуен Хай Ань.

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Live Stream hướng di chuyển của bão và tình hình thiệt hại bão gây ra tại đâyhttps://t.co/touhlW3wXV#saigontodaymedia #Vietnam #Molave #mientrung pic.twitter.com/7yzcnLTZ34 — saigon today media (@today_saigon) October 27, 2020

Як від Молаве постраждали на Філіппінах

Загинули щонайменше 9 людей. Рятувальники наразі розшукують 12 рибалок , які зникли у морі.

Рятувальники наразі , які зникли у морі. Відомо, що понад 70 тисяч постраждалих перебувають у більше, ніж 800 місцевих притулках.

перебувають у більше, ніж Загалом від негоди потерпали понад 900 тисяч людей.

Внаслідок потужної зливи затоплені цілі селища , пошкоджені лінії електропередач. Сотні будинків зруйновані через негоду, тож люди опинилися просто на вулиці.

, пошкоджені лінії електропередач. через негоду, тож люди опинилися просто на вулиці. Влада не виключає збільшення кількості загиблих унаслідок стихійного лиха.