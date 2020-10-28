На В'єтнам суне смертоносний тайфун Молаве: понад мільйон людей евакуювали
У В'єтнамі готуються зустріти тайфун Молаве, який вже спричинив гибель людей на Філіппінах. Молаве буде вже четвертим штормом, який вируватиме у центральному регіоні В'єтнаму менш ніж за три тижні.
За прогнозами, швидкість вітру сягатиме 165 кілометрів за годину. Про це повідомляє Climate home news.
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Тайфун забрав життя щонайменше 9 людей на Філіппінах. Тому влада В'єтнаму одразу ж почала масово евакуйовувати людей. Вже понад мільйон в'єтнамців залишили свої домівки.
Очікується, що Молаве стане найсильнішим штормом, який вируватиме у В'єтнамі цього року. І одним з найсерйозніших штормів, які ми бачили за останні роки,
– сказав віцепрезидент В'єтнаму Нгуен Хай Ань.
Як від Молаве постраждали на Філіппінах
- Загинули щонайменше 9 людей. Рятувальники наразі розшукують 12 рибалок, які зникли у морі.
- Відомо, що понад 70 тисяч постраждалих перебувають у більше, ніж 800 місцевих притулках.
- Загалом від негоди потерпали понад 900 тисяч людей.
- Внаслідок потужної зливи затоплені цілі селища, пошкоджені лінії електропередач. Сотні будинків зруйновані через негоду, тож люди опинилися просто на вулиці.
- Влада не виключає збільшення кількості загиблих унаслідок стихійного лиха.