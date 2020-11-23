Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що причиною його звільнення з посади стала взаємна втрата довіри між ним та Володимиром Зеленським.

У певний момент президент Зеленський вибрав свій шлях. Про це Богдан заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

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Я це називаю взаємна втрата довіри. Мені було не по дорозі. Я намагався прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції і бути прагматичним. Володимир Олександрович більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій,

– наголосив Богдан.

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