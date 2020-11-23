Взаємна втрата довіри, – Богдан про звільнення з Офісу Президента
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що причиною його звільнення з посади стала взаємна втрата довіри між ним та Володимиром Зеленським.
У певний момент президент Зеленський вибрав свій шлях. Про це Богдан заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.
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Я це називаю взаємна втрата довіри. Мені було не по дорозі. Я намагався прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції і бути прагматичним. Володимир Олександрович більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій,
– наголосив Богдан.
Богдан в українській політиці: що відомо
- Андрій Богдан прийшов в українську політику ще у 2007 році. Тоді він балотувався у Раду від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", однак не пройшов.
- Згодом Богдан працював адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.
- У 2019 році Богдан очолив Офіс Президента Володимира Зеленського.
- У лютому 2020 року Богдана відправили у відставку. Наразі посаду обіймає Андрій Єрмак.
- Після звільнення Богдан зробив низку неоднозначних заяв. Зокрема, розповів, що найбільший вплив на президента нібито має нардеп Микола Тищенко, та наголосив, що Україна може лише мріяти про повернення Донбасу і Криму.
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