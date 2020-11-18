Вищий антикорупційний суд закрив справу про неправдиву інформацію у декларації мера Одеси Геннадія Труханова. Це наслідок скандального рішення Конституційного Суду України.

Справа стосується брехні в деклараціях Труханова за 2015 –2016 роки. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Міський голова Одеси не задекларував майно колишньої дружини Тетяни Колтунової вартістю 32 та 18 мільйонів гривень. Слідство встановило, що тоді він перебував з нею в сімейних відносинах.

У червні 2019 року справу Труханова про недостовірне декларування скерували до суду.

Покарання у випадку доведення провини Труханов би не отримав через збіг термінів у цій справі (3 роки). Але ми б принаймні дізналися, чи визнав суд факт недекларування,

– зазначили у ЦПК.

Також там додали, що Труханову повернуть iPhone, який арештували в 2017 році.

Таку "можливість" у вигляді закриття справи мер Одеси отримав через скандальне рішення Конституційного Суду.

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Зверніть увагу! Раніше через те саме рішення КСУ суд закрив справу, за якою Труханова звинувачували в недекларуванні майна на 16 мільйонів гривень.