Наслідки скандального рішення КСУ: вже другу справу Труханова про брехню в декларації закрили
Вищий антикорупційний суд закрив справу про неправдиву інформацію у декларації мера Одеси Геннадія Труханова. Це наслідок скандального рішення Конституційного Суду України.
Справа стосується брехні в деклараціях Труханова за 2015 –2016 роки. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
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Міський голова Одеси не задекларував майно колишньої дружини Тетяни Колтунової вартістю 32 та 18 мільйонів гривень. Слідство встановило, що тоді він перебував з нею в сімейних відносинах.
У червні 2019 року справу Труханова про недостовірне декларування скерували до суду.
Покарання у випадку доведення провини Труханов би не отримав через збіг термінів у цій справі (3 роки). Але ми б принаймні дізналися, чи визнав суд факт недекларування,
– зазначили у ЦПК.
Також там додали, що Труханову повернуть iPhone, який арештували в 2017 році.
Таку "можливість" у вигляді закриття справи мер Одеси отримав через скандальне рішення Конституційного Суду.
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Що відомо про рішення КСУ по е-декларуванню?27 жовтня Конституційний Суд фактично скасував покарання за недостовірну інформацію в електронних деклараціях. Це викликало шквал критики як зі сторони українського суспільства та влади, так і міжнародних партнерів. Більше про це читайте за посиланням.
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