Українці в день місцевих виборів зможуть взяти участь в опитуванні, яке анонсував Володимир Зеленський. Президент вже назвав 2 питання з 5, які будуть у списку. Зокрема, вже існують законопроєкти щодо відповідей на деякі питання, які внесені і проголосовані в першому читанні.

Це буде додатковим стимулом для політиків, аби виконати ці завдання. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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За її словами, для втілення в життя відповідей українців, що взяли участь в опитуванні від президента, є юридичне вирішення.

"Що стосується питань – кожен обиратиме відповідь, яку вважає правильною. Наприклад, я не готова проголосувати "Так" щодо другого питання (Чи підтримують українці створення вільної економічної зони на Донбасі – 24 канал)", – зазначила депутатка.

Також Євгенія Кравчук сподівається, що додатково буде просвітницька кампанія, зокрема, щодо другого питання. Адже мало хто знає суть економічних зон, які там мають бути податкові послаблення.

Має бути змагальна історія тієї чи іншої позиції,

– наголосила вона.

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