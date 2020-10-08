Audi Q5 першої генерації, яких останнім часом все більше з’являється в Україні, припливають зовсім не з Європи, а зі США. Чи варто купувати Audi Q5 (8R), чим їх заправляти і чому все-таки потрібно промивати мотори на автомобілях з Америки?

На відміну від однокласників-позашляховиків BMW та Mercedes-Benz, які виробляються у США, кросовери Audi Q5 першого покоління робили в Німеччині. Потім вони пливуть до Америки, аби отримати стусана в носа чи ззаду і вже після цього потрапляють в Україну.

Європеєць чи американець?

В американських версій Q5 є багато відмінностей від тих, які роблять для Європи. В першу чергу відрізняється оптика. У американців помаранчеві габарити в фарах. Хоча власне фари в більшості ксенонові і немає потреби їх міняти. Задні ліхтарі світлодіодні, але показники поворотів червоного кольору, тож під час сертифікації та можливого повернення техогляду можуть виникнути проблеми. Натомість задні протитуманки тут є, на відміну від більшості авто зі США.

Audi Q5 був справжнім довгожителем і протримався на конвеєрі 8 років – з 2008 по 2016-й. В 2012-му модель пережила фейсліфтинг. Тому автомобіль досить надійний – за довгу історію виробництва в ньому "вилікували" чимало "дитячих болячок".

Зі США в основному везуть Q5 в двох комплектаціях – Premium та Premium Plus. У всіх – легкосплавні диски, шкіряний салон, клімат-контроль, вставки під дерево, повний привід Quattro. Однак власники Premium Plus можуть похвалитися ще й величезним панорамним склом на даху, половина з якого відчиняється. У них є медіасистема MMI з сабвуфером у запасному колесі, а також ряд систем безпеки – наприклад, попередження про авто в сліпій зоні. Шкіра може бути не лише чорною, але й світлою та коричневою. Причому це не дермантин, а справжня шкіра, яка добре зберігається та довгий час не розтріскується.

Запчастини

Більшість машин йдуть з Америки битими, тож потрібні запчастини. Вони не надто дорогі, до того ж є вибір. Наприклад, капот і кришка багажника виконанні з алюмінієвого сплаву, тож вартість оригінальних нових деталей сягає 1000-1200 доларів, вживаних - 650-800 доларів. Але можна замінити їх тайванськими металевими, тоді ціна запчастин буде вдвічі-втричі дешевше.

Те ж саме з іншими кузовними деталями. Наприклад, оригінальне крило коштує 350 доларів, вживане - 170, а тайванські – 70-80. Але за економію треба платити. По-перше металеві деталі важчі, по-друге якість цих деталей традиційно невисока, тож майстри будуть довго їх прилаштовувати.

Тож купувати минулу генерацію вигідно не тільки через старший вік і нижчі ціни. На них значно дешевші запчастини, ніж на нове покоління Audi Q5, яке після рестайлінгу випускається й донині. Деталі везуть як зі США, так і з Європи, адже практично всі вони підходять і на американську, і на європейську версії. А от вартість кузовних запчастин на актуальну версію Audi Q5 захмарна – наприклад, вживаний передній бампер з Європи коштує 3000 доларів!

Також цікаво: BigTest американського Volkswagen Jetta

Двигуни та олива

Найпопулярніші Audi Q5 зі США мають 225-сильний двигун 2,0 TFSI (до рестайлінгу – 211 сил). Також трапляються гібриди, 3,0-літрові бензинові та 3,0-літрові дизелі. Щоправда, останні помітно дорожчі. На відміну від європейських версій, в американські 2,0 TFSI можна заправляти спиртове пальне Е80 – вони мають позначку Flexible Fuel. Щоправда, виробник попереджає, що витрата пального на спиртовому пальному вища, ніж на звичайному А95. Наприклад, у місті Audi Q5 2,0 TFSI споживає 12-14 літрів бензину на 100 км, за містом – 8-9 літрів. Заправляєте спиртовим пальним – додайте ще 1-2 літри, тож економія примарна.

Українці поважають авто з-за кордону через те, що там краща якість пального та доріг, тож зберігається автомобіль краще і довше. Однак не завжди – все залежить від власника цього авто. Після закінчення гарантії він міг і забувати міняти оливу, чи заливати щось дешеве. Або експлуатувати в екстремальних умовах – "завів - проїхав кілька км - став". Це для двигуна небезпечно. Тому після купівлі авто з-за кордону краще промивати мотор. І не вірте тим "знавцям", які говорять, що промивка руйнує гумові ущільнення, сальники чи ще щось. Це звичайнісінький міф. Промивати можна і треба! Наприклад, скористатися засобом Liqui Moly Engine Flush або Liqui Moly MotorClean. Вона заливається в двигун перед заміною оливи, змішується там зі старою, мотору дають так попрацювати хвилин п'ять. В рідині є захисні присадки, які запобігають зношуванню деталей та деградації сальників / прокладок. Разом з тим, набір миючих присадок розчиняє шлами та лакові утворення, змиває рідкі забруднення. Після цього вся рідина зливається, а вже потім заливається свіжа олива. Є препарати, з якими можна і трохи навіть поїздити кілька десятків кілометрів.

Більше про міфи автовласників – тут

Найпоширеніша проблема 2,0 TFSI – висока витрата моторної оливи. При цьому щупа для механічної перевірки немає - лише електронний рівень на панелі приладів. Найчастіше висока витрата оливи у двигунах 2,0 TFSI пов’язаний з заляганням поршневих кілець. Цей недуг можна вилікувати так званою "розкоксовкою".

А от яку оливу використовувати в таких автомобілях, як цей? Адже в Європі Audi їздять на одній оливі, а в США – на іншій. В документації на це авто є проспект, який рекомендує використовувати один з відомих брендів. Однак це лише реклама. Для двигуна чи іншого механізму важливо використовувати рекомендований клас моторної оливи, вид, тип, але не бренд.

Читайте також: Big Test Toyota вживаної RAV4

Якщо в машині десь (в інструкції, під капотом чи деінде) написаний конкретний бренд - це реклама, за яку бренд масла заплатив. Це звичайна практика, але не потрібно плутати рекламу з вимогою від виробника. Підбирати моторну оливу потрібно орієнтуючись, у першу чергу, на заводські допуски. Для нашого 2,0 TFSI виробник рекомендує оливу з допуском VW 502 00 / 505 000. Певна річ, що заливати треба лише добре відомі бренди. Ось, наприклад, 5-літрова каністра Liqui Moly з потрібним нам допуском в офіційному магазині коштує від 1311 до 1728 грн. в залежності від обраної в’язкості.

Коробки передач на дорестайлінгових (до 2011 року) моделях були 7-ступеневі роботизовані з двома зчепленнями. Після рестайлінгу їх замінили на класичні 8-діапазонні автомати, які стали перебирати передачі плавніше і комфортніше, а ще стали довговічнішим в порівнянні із роботом. Оливу в них (як і в інших вузлах трансмісії) рекомендують міняти кожні 60 тисяч пробігу.

Підвіска та електрика

Підвіска у Audi Q5 комфортна і водночас дозволяє стабільно рухатись на дуже високих швидкостях, навіть якщо дорога не найкращої якості. Розплачуватись за комфорт та слухняність доводиться на сервісі. У передній підвісці тут аж чотири алюмінієвих важеля на кожне колесо. Фахівці рекомендують раз на 80 -100 тисяч міняти всі важелі одним заходом, адже ресурс у них приблизно однаковий. Задня підвіска також алюмінієва, але у ній на кожне колесо приходить по три важеля, гумові деталі у яких можна міняти окремо. Робити це доводиться ближче до 200 тис пробігу.

З електрикою у Q5, як і у інших авто цього бренду, регулярно виникають складнощі. Величезна кількість датчиків, додаткових опцій та механізмів мають безліч налаштувань. Багато що можна продіагностувати, перепрограмувати та полагодити самостійно. Для цього знадобиться прилад під назвою "Вася Діагност" – шнурок, що поєднує Audi Q5 з комп’ютером і має російськомовну програмну частину.

За його допомогою можна активувати певні функції, відстежити показання датчиків, ввімкнути будь-яку лампочку на панелі приладів та зробити безліч інших операцій. При вартості приладу близько тисячі гривень його покупку можна "відбити" за декілька самостійних діагностик.

Повний привід Quattro давно перевірений і прекрасно себе зарекомендував на засніжених трасах та слизьких поверхнях. Особливої уваги за звичайного використання він не потребує.

Вартість Audi Q5 першого покоління в Україні – від 12,5 до 30 тисяч доларів залежно від року виготовлення та технічного стану.

Таким чином, дволітровий Audi Q5 з Америки - непоганий варіант. Зручний, комфортний, тихий, престижний і не дуже дорогий порівняно з конкурентами. Втім, витрата пального не надто низька, а електроніка може принести проблеми. Натомість запчастин багато і вони доступні за ціною. Єдине, що доведеться добряче погратися з діагностикою і перевірити, як відновили машину після ДТП, адже більшість з них – американські "битки".