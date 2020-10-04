Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що ще взимку 2020 року ситуація з коронавірусом може суттєво ускладнитися. Щоправда, на його переконання, навесні 2021 року вона покращиться.

Заява Джонсона щодо погіршення коронавірусної ситуації

Відповідні слова британський прем’єр виголосив під у коментарі BBC. Як наголосив він, шлях поширення вірусу продовжуватиме бути вибоїстим до Різдва, і це може тривати й після нього.

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Якщо ж ви поговорите з вченими, вони всі практично є одностайними в тому, що до весни все буде радикально по-іншому, і ми будемо в іншому світі. Це нормальний цикл такої пандемії, як ця,

– зауважив політик.

Поточна ситуація з коронавірусом у Британії

За інформацією американського університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 4 жовтня кількість інфікованих коронавірусом тут становить 482 тисячі 654 осіб.

42 тисячі 407 людей померли від викликаних вірусом захворювань.

3 жовтня в країні зафіксували рекордну за весь час кількість випадків зараження за добу – 12 тисяч 872 проти 6 тисяч 968, які виявили 2 числа.

Після початку пандемії у світі Британія тривалий час була серед лідерів за числом виявленим випадків.

Сьогодні ж Сполучене Королівство входить до 20 країн за цим показником. Також воно досі перебуває у п’ятірці тих, де найбільше померло людей унаслідок недуги.

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