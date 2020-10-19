В Офісі Президента вважають, що заяви Вахтанга Кіпіані про намір подати апеляцію на рішення суду щодо заборони поширення книги про Стуса є свідченням того, що суспільство готове відстоювати свої права.

Це поки перша та єдина реакція влади на ситуацію. Вона з’явилася в офіційному телеграм-каналі Офісу Президента.

Взяли до відома рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо книги "Справа Василя Стуса". Також взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію. Це щонайменше свідчення того, що суспільство готове відстоювати свої права,

– мовиться у повідомленні.

У президента додали, що здивовані деякими формулюваннями у рішенні суду, хоча "не ставлять під сумнів незалежність судової гілки влади".

Водночас в Офісі Президента наважились встати на захист автора книги "Справа Василя Стуса". Там зазначили, що оскільки вона є "опрацюванням реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, яка була порушена в СРСР та за якою він був засуджений", то дивним є визначення позивача Віктора Медведчука як персонажа чи дійової особи твору.

Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто "персонажем твору",

– переконані в Офісі Президента.

Там додали: поведінка учасника судового процесу над Стусом проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, а вони, своєю чергою, не є продуктом літературної творчості авторів чи літературною вигадкою.

"Наголошуємо, що цензура в Україні заборонена Конституцією. У будь-яких проявах. Виходимо з того, що наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого. Незалежно від сьогоднішнього статусу та політичної позиції цих учасників", – зауважили в ОП.

У Зеленського також закликали всіх громадян "мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб".

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