Wizz Air хоче відновити низку рейсів з України: перелік
Угорський лоукостер Wizz Air у грудні хоче відновити низку рейсів з України у 10 країн. Зокрема, з Києва, Львова та Харкова.
Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити країну зі списку зеленої зони. Про це повідомили в авіакомпанії. В іншому раз рейси можуть відкласти.
Важливо Коли відновиться графік авіасполучення: можливі сценарії
Які рейси відновлять з Києва
- до Копенгагена,
- Пардубіце,
- Біллуна,
- Відня,
- Кракова,
- Лісабону,
- Гамбургу,
- Будапешту,
- Неаполя,
- Познані,
- Братислави,
- Катовіце.
Які рейси відновлять зі Львова
- до Берліна,
- Щеціна,
- Братислави,
- Пардубіце,
- Вільнюса,
Які рейси відновлять з Харкова
- до Кракова,
- Дортмунда,
- Відня,
- Гданська,
- Вроцлава.
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Що робитиме компанія, якщо буде вимушена скасувати рейс
Якщо авіакомпанія буде змушена скасувати рейс, клієнти автоматично отримують компенсацію у розмірі 120% від початкового тарифу. Її нарахують як WIZZ-кредит, яким можна скористатися протягом 24 місяців з моменту скасування рейсу.
Крім цього, пасажири зможуть вибрати грошове відшкодування.
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