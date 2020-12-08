Угорський лоукостер Wizz Air у грудні хоче відновити низку рейсів з України у 10 країн. Зокрема, з Києва, Львова та Харкова.

Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити країну зі списку зеленої зони. Про це повідомили в авіакомпанії. В іншому раз рейси можуть відкласти.

Важливо Коли відновиться графік авіасполучення: можливі сценарії

Які рейси відновлять з Києва

до Копенгагена,

Пардубіце,

Біллуна,

Відня,

Кракова,

Лісабону,

Гамбургу,

Будапешту,

Неаполя,

Познані,

Братислави,

Катовіце.

Які рейси відновлять зі Львова

до Берліна,

Щеціна,

Братислави,

Пардубіце,

Вільнюса,

Які рейси відновлять з Харкова

до Кракова,

Дортмунда,

Відня,

Гданська,

Вроцлава.

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Що робитиме компанія, якщо буде вимушена скасувати рейс

Якщо авіакомпанія буде змушена скасувати рейс, клієнти автоматично отримують компенсацію у розмірі 120% від початкового тарифу. Її нарахують як WIZZ-кредит, яким можна скористатися протягом 24 місяців з моменту скасування рейсу.

Крім цього, пасажири зможуть вибрати грошове відшкодування.