Авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 20 рейсів з України у листопаді 2020 року. Відновити їх угорський лоукостер сподівається вже у грудні. Компанія обіцяє відшкодувати вартість польоту або дозволити перебронювати квиток.

Wizz Air змінює зимову програму польотів з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя. Про це повідомляє Lowcostavia.

Зверніть увагу Аеропорт "Львів" вперше випередив "Жуляни": рейтинг українських летовищ

У листопаді Wizz Air скасувала такі рейси з Києва:

Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня;

Київ – Таллінн до 4 грудня;

Київ – Ларнака до 6 грудня;

Київ – Рига до 5 грудня;

Київ – Катовіце до 6 грудня;

Київ – Лісабон до 4 грудня;

Київ – Братислава до 6 грудня;

Київ – Будапешт до 10 листопада.

У листопаді Wizz Air скасувала такі рейси зі Львова:

Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня;

Львів – Лісабон до 6 грудня;

Львів – Таллінн до 5 грудня;

Львів – Братислава до 5 грудня.

У листопаді Wizz Air скасувала такі рейси з Харкова:

Харків – Мілан скасовано до 19 грудня;

Харків – Відень до 4 грудня;

Харків – Берлін до 4 грудня;

Харків – Дортмунд до 4 грудня.

У листопаді Wizz Air скасувала такі рейси з Одеси:

Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня;

Одеса – Вроцлав до 5 грудня;

Одеса – Гданськ до 5 грудня;

Одеса – Катовіце до 4 грудня;

Одеса – Братислава до 6 грудня.

У листопаді Wizz Air скасувала такі рейси із Запоріжжя:

Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня;

Запоріжжя – Гданськ до 5 грудня;

Запоріжжя – Краків до 6 грудня.

Причину такого рішення у пресслужбі лоукостеру наразі не коментують. Однак можна припустити, що рейси скасовують через загострення у світі ситуації з пандемією COVID-19.

Що робити клієнтам, які купили квиток на скасований рейс

Якщо людина вже оплатила квиток, вона може отримати відшкодування у формі кредиту на рахунок облікового запису WIZZ.

Окрім того, клієнт має право подати запит про відшкодування 100% вартості квитка на банківську картку, з якої був оплачений квиток.

Клієнти Wizz Air також можуть перебронювати квиток на інший рейс.

Які ще рейси скасувала Wizz Air

Лоукостер раніше вже скасовував низку популярних рейсів. Зокрема, рейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр) та Будапешта планують відновити не раніше березня 2021 року.

Wi zz Air – Це найбільший лоукостер Угорщини, який обслуговує близько 450 маршрутів у 38 країнах світу.