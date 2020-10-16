Я б сказав, що під дулом біля скроні, – Резніков про те, як підписували мінські угоди
Україна не змінюватиме Конституцію задля федералізації. Також ніяких виборів на окупованих територіях не буде, доки Київ не отримає контроль над українсько-російським кордоном.
Є червоні лінії, які Україна не перейде
Таку позицію чинної влади віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оприлюднив під час прямого включення Вашингтон –Київ. Про це повідомляє Укрінформ.
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Є певні червоні лінії, які ми в жодному разі не перейдемо, і ми точно знаємо, що це зрозуміло і суспільству, і уряду, і більшості Верховної Ради, і Президенту – і тут, мені здається, існує суспільна згода,
– заявив Резніков.
Також українська сторона наполягає, що вибори на окупованих територіях не можуть відбутись до встановлення контролю над кордоном. Хоча у мінських угодах прописано дещо інше.
"Там написано, що отримання контролю над кордоном має відбутися на другий день після виборів. Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", – зауважив Резніков.
Мінські угоди підписували під тиском
Причина таких неузгодженостей у тому, наголошує урядовець, що мінські угоди підписувались у дуже складній політичній ситуації та під тиском.
Я б сказав, що під дулом біля скроні, якщо враховувати ситуацію в Дебальцеве, потенційної втрати життя українських воїнів. Тому зрозуміло, що політичне керівництво країни було в складній ситуації, і треба було піти на такі домовленості,
– зазначив урядовець.
Саме через таку суперечливість у домовленостях Резніков і наполягає, що угоди слід переглянути. З цим начебто згідні й західні партнери, зокрема – Німеччина.
Що відомо про мінські угоди?
Мінські угоди – це три спільні документи, які підписали учасники врегулювання ситуації на Донбасі у 2014 – 2015 роках:
– Мінський протокол;
– Меморандум про виконання положень протоколу;
– Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу.
Мінські домовленості – більш політичний, аніж юридичний документ. Їх не ратифікував український парламент.