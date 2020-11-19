Кандидат на пост мера Дніпра Загід Краснов вважає ініціативи, висунуті партією Демальянс, здоровими і такими, що заслуговують на увагу. Він готовий реалізовувати їх на посаді міського голови.

Про це кандидат в мери Дніпра написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я йду на вибори зі своєю програмою, але готовий до конструктивної співпраці з усіма, хто ставить інтереси міста і його мешканців понад власних амбіцій", – заявив Загід Краснов.

У той час, як один з членів Демальянсу Василь Підлужний на своїй сторінці в соцмережі конкретизував, про що саме йде мова. У списку 15 пунктів.

Серед них:

незалежний аудит діяльності комунальних підприємств і департаментів міськради;

відсторонення від виконання обов'язків чиновників міськради, які фігурують в кримінальних виробництвах;

відкрите, всенародне обрання нового складу Громадської ради при міськраді Дніпра;

збільшення асигнувань на програму підтримки ОСББ;

усунення "ручного режиму" управління програмою "Бюджет участі";

повернення старого порога проходження петицій з 3000 до 1000 голосів;

перегляд системи парковок в Дніпрі;

встановлення універсальних і прозорих правил відведення земельних ділянок;

відновити справедливість в системі місцевих зборів, щоб вони сприяли розвитку малого і середнього бізнесу;

забезпечити прозорість системи бюджетних закупівель;

розробити систему розвитку міста та поліпшення стану навколишнього середовища в обласному центрі

введення в громадському транспорті єдиного квитка.

Нагадаємо, також нещодавно Загіда Краснова на пост мера Дніпра підтримали партія "Батьківщина" і партія "Слуга Народу".