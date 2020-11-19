Я буду співпрацювати з усіма, хто хоче місту добра і процвітання, – Краснов
Кандидат на пост мера Дніпра Загід Краснов вважає ініціативи, висунуті партією Демальянс, здоровими і такими, що заслуговують на увагу. Він готовий реалізовувати їх на посаді міського голови.
Про це кандидат в мери Дніпра написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я йду на вибори зі своєю програмою, але готовий до конструктивної співпраці з усіма, хто ставить інтереси міста і його мешканців понад власних амбіцій", – заявив Загід Краснов.
У той час, як один з членів Демальянсу Василь Підлужний на своїй сторінці в соцмережі конкретизував, про що саме йде мова. У списку 15 пунктів.
Серед них:
- незалежний аудит діяльності комунальних підприємств і департаментів міськради;
- відсторонення від виконання обов'язків чиновників міськради, які фігурують в кримінальних виробництвах;
- відкрите, всенародне обрання нового складу Громадської ради при міськраді Дніпра;
- збільшення асигнувань на програму підтримки ОСББ;
- усунення "ручного режиму" управління програмою "Бюджет участі";
- повернення старого порога проходження петицій з 3000 до 1000 голосів;
- перегляд системи парковок в Дніпрі;
- встановлення універсальних і прозорих правил відведення земельних ділянок;
- відновити справедливість в системі місцевих зборів, щоб вони сприяли розвитку малого і середнього бізнесу;
- забезпечити прозорість системи бюджетних закупівель;
- розробити систему розвитку міста та поліпшення стану навколишнього середовища в обласному центрі
- введення в громадському транспорті єдиного квитка.
Нагадаємо, також нещодавно Загіда Краснова на пост мера Дніпра підтримали партія "Батьківщина" і партія "Слуга Народу".
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