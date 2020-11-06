Я легко виграв, – Трамп звернувся до американців з Білого дому
Чинний президент США Дональд Трамп 5 листопада виступив у Білому домі перед журналістами. Він заявив, що республіканці втримали сенат і не програли жодного місця у палаті представників. Вибори ж президента Трамп, за його ж словами, "легко виграв".
"Ми утримали сенат, хоча нам потрібно було захищати вдвічі більше місць, ніж демократам", – сказав Трамп, виступаючи перед журналістами у Білому домі 5 листопада. Про це розповів Интерфакс.
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Щодо виборів президента: якщо порахувати "законні голоси", то Трамп "легко виграв" перегони, як він сам каже.
Я вже отримав рішучі перемоги в багатьох критично важливих штатах, серед яких і значні перемоги. Якщо підрахувати законні голоси, то я легко виграв,
– сказав Трамп.
І додав, що демократи зараз просто намагаються "вкрасти вибори", адже є багато "незаконних голосів".
Основні тези зі звернення Трампа 5 листопада
- Якщо рахувати тільки законні голоси, то Трамп легко виграє вибори з історичним рекордом.
- Республіканці зберегли контроль за Сенатом і не втратили жодного місця в палаті представників.
- Однак республіканцям заборонили доступ до спостереження за підрахунком голосів у багатьох спірних штатах.
- У спірній Пенсільванії працює ціла "корупційна машина демократів".
- І взагалі, демократи намагаються "вкрасти вибори", вчиняючи "корупцію і шахрайства".
Завершивши виступ, Трамп проігнорував питання журналістів і відразу пішов геть.
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