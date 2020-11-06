Чинний президент США Дональд Трамп 5 листопада виступив у Білому домі перед журналістами. Він заявив, що республіканці втримали сенат і не програли жодного місця у палаті представників. Вибори ж президента Трамп, за його ж словами, "легко виграв".

"Ми утримали сенат, хоча нам потрібно було захищати вдвічі більше місць, ніж демократам", – сказав Трамп, виступаючи перед журналістами у Білому домі 5 листопада. Про це розповів Интерфакс.

Тим часом Байден також заявив про свою неминучу перемогу

Щодо виборів президента: якщо порахувати "законні голоси", то Трамп "легко виграв" перегони, як він сам каже.

Я вже отримав рішучі перемоги в багатьох критично важливих штатах, серед яких і значні перемоги. Якщо підрахувати законні голоси, то я легко виграв,

– сказав Трамп.

І додав, що демократи зараз просто намагаються "вкрасти вибори", адже є багато "незаконних голосів".

Основні тези зі звернення Трампа 5 листопада

Якщо рахувати тільки законні голоси, то Трамп легко виграє вибори з історичним рекордом.

Республіканці зберегли контроль за Сенатом і не втратили жодного місця в палаті представників.

Однак республіканцям заборонили доступ до спостереження за підрахунком голосів у багатьох спірних штатах.

У спірній Пенсільванії працює ціла "корупційна машина демократів".

І взагалі, демократи намагаються "вкрасти вибори", вчиняючи "корупцію і шахрайства".

Завершивши виступ, Трамп проігнорував питання журналістів і відразу пішов геть.

Що цікаво, телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC й NBC просто вирізали промову Трампа з ефіру. Пояснили це тим, що заяви президента не є правдивими: "Ми нічого не знаємо ані про фальсифікації голосування, ані про перемогу Трампа".



Fox News і CNN трансляцію зробили повністю, але при цьому журналісти останнього видання охрестили промову Трампа "найбільш нечесною" з 2016 року. Про все це розповіли у The Verge.

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