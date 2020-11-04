Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що після початку підрахунку бюлетенів, які надійшли поштою, він втратив підтримку у ключових штатах. Лідерство його опонента Джо Байдена видається чинному главі США "дуже дивним".

Що сказав Трамп

У США вже відомі офіційні результати виборів у 41 штаті. Згідно з ними, більшу підтримку виборців отримав кандидат від демократів Джо Байден. Водночас Трамп висловив здивування лідерству свого опонента. Про це американський лідер написав на сторінці у твіттері.

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Вчора ввечері я лідирував, часто твердо, у багатьох ключових штатах. Потім, один за іншим, вони почали чарівним чином зникати, коли почали підраховувати несподівані купи бюлетенів,

– написав Трамп.

Трамп про голосування поштою

У США через пандемію коронавірусу люди могли віддати свій голос на виборах поштою. Трамп виступав проти такого способу волевиявлення. За його словами, голосування поштою може призвести до сфальсифікованих результатів виборів.

Що відомо про перші результати виборів США

Останнім ключовим штатом, де Байден з невеликою перевагою обійшов Трампа, став Мічиган. До цього демократ вже перехопив лідерство у Вісконсині.

Згідно з першими офіційними результатами, на президентських виборах у США Байден отримав 224 голоси, а Трамп – 213.

Зауважимо, явка на президентських виборах у США 2020 стала найвищою за останні 120 років. Станом на ранок 4 листопада проголосували 66,9% виборців. Детальніше про голосування у США – читайте тут.