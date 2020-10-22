Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська впевнена, що білорусам вдасться відстояти своє майбутнє. Вона не переживає, що з оголошеним нею ультиматумом нічого не вийде.

На думку політикині, це не послабить позицію народу і його волю. Про це Світлана Тихановська розповіла в інтерв’ю проєкту "А поговорить?".

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Я всього лиш озвучила те, чого просить народ. Я й так надто довго все згладжувала. Це був посил від людей, адже, скільки можна ж? Я знаю, що білоруси цього хочуть. Ми боремось.

– наголосила вона.

Опозиціонерка додала, що від серпня у людей був час організуватися. Вона додала, що не впевнена, що всі вийдуть на страйк чи що Лукашенко відразу виконає вимоги, але вона вірить у зміни.

"Я не впевнена, але я вірю. У нас все засновано на самоорганізації. Люди все роблять самі. Кожен з нас несе відповідальність за зміни, на які всі чекають. Якщо воля сильна – то все вийде. Статися може різне. Як би не було – ми будемо боротися", – додала вона.

Про який ультиматум йдеться? Світлана Тихановська 13 жовтня оголосила ультиматум режиму Лукашенка. До 25 жовтня поки ще чинна влада Білорусі має виконати низку вимог, адже у зворотному випадку – вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматумом. Тихановська пригрозила тим, що з 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажу в державних магазинах.

Чого вимагає Тихановська:

Лукашенко повинен оголосити про відхід.

Насильство на вулицях має зупинитися повністю.

Всіх політв'язнів слід звільнити.

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