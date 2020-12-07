Дмитро Кулеба виступив проти введення економічних санкцій проти Білорусі. За словами глави МЗС України, наразі в цьому немає фундаментальної потреби.

В України та Білорусі є принципові політичні розбіжності. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Однак міністр наразі проти будь-яких економічних санкцій проти білоруських компаній чи секторів економіки.

Я не бачу станом на зараз, наголошую, станом на зараз – фундаментальної необхідності для економічних санкцій,

– зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що торгівля однаково важлива для обох країн.

"Ми, нагадаю, відразу зайняли чітку позицію і йдемо синхронізовано з Євросоюзом – і щодо захисту прав людини, і засудження насильства, і вимог демократичних перетворень в Білорусі", – підсумував Кулеба. Він не бачить передумов для зміни цієї позиції.

Зверніть увагу! Раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що Євросоюз наступного тижня завершить роботу над 3 пакетом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. До списку потраплять приблизно 40 людей.