Змінювати нормандський формат наразі є недоцільно. Однак Україна залучає до процесу також інші країни, які не входять до "нормандської четвірки".

Усі позитивні моменти щодо врегулювання війни на Донбасі досягнули саме у процесі нормандського формату. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Я не бачу зараз доцільності змінювати нормандський формат, тому що він функціонує. Важко, він ніколи не функціонував легко та бадьоро, але він є, і в цьому колі потрібно домовлятися,

– наголосив Кулеба.

Що ще сказав глава МЗС

Найкращою гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Однак наш шлях до Альянсу займе ще певний час.

Україна має рухатися до євроатлантичної інтеграції та зміцнювати наші Збройні сили.

Президент України Володимир Зеленський наразі вибудовує союзи та альянси, які посилюватимуть позиції країни на міжнародній арені.

Питання в опитуванні від Зеленського 25 жовтня про Будапештський меморандум спрямоване на те, щоб вивести на новий рівень розмову про гарантії безпеки для України.

Реальні гарантії безпеки для країни – це міцні збройні сили, стійке суспільство і потужні союзники.

Що відомо про наступну зустріч у нормандському форматі