Я не бачу доцільності змінювати нормандський формат, – Кулеба
Змінювати нормандський формат наразі є недоцільно. Однак Україна залучає до процесу також інші країни, які не входять до "нормандської четвірки".
Усі позитивні моменти щодо врегулювання війни на Донбасі досягнули саме у процесі нормандського формату. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Я не бачу зараз доцільності змінювати нормандський формат, тому що він функціонує. Важко, він ніколи не функціонував легко та бадьоро, але він є, і в цьому колі потрібно домовлятися,
– наголосив Кулеба.
Що ще сказав глава МЗС
- Найкращою гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Однак наш шлях до Альянсу займе ще певний час.
- Україна має рухатися до євроатлантичної інтеграції та зміцнювати наші Збройні сили.
- Президент України Володимир Зеленський наразі вибудовує союзи та альянси, які посилюватимуть позиції країни на міжнародній арені.
- Питання в опитуванні від Зеленського 25 жовтня про Будапештський меморандум спрямоване на те, щоб вивести на новий рівень розмову про гарантії безпеки для України.
- Реальні гарантії безпеки для країни – це міцні збройні сили, стійке суспільство і потужні союзники.
Що відомо про наступну зустріч у нормандському форматі
- 20 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна працює над підготовкою до майбутнього саміту країн "нормандської четвірки".
- Точна дата саміту є невідомою, однак Кулеба наголосив: "попри відсутність заголовків і яскравих новин", активна робота триває.
- Пані посол Німеччини Анка Фельдгузен також розповіла, що Німеччина докладе усіх зусиль, аби найближча зустріч нормандського формату відбулася якомога швидше.