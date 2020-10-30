Я не почув від послів G7, що вони не поважають рішення КСУ, – Тупицький
Олександр Тупицький заявив, що не чув від послів "Великої сімки", що вони не поважають рішення Конституційного Суду. Раніше представники G7 висловили свою стривоженість щодо ситуації в Україні та застерегли її від повернення у минуле.
Глава КСУ Олександр Тупицький на брифінгу в Києві прокоментував результати зустрічі з послами G7, пише 24 канал.
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Я не почув від послів "Великої сімки", що вони не поважають рішення КСУ,
– зазначив Тупицький.
Він додав, що посли також погодилися з тим, що законодавство в Україні повинне бути конституційним.
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Що раніше заявляли посли G7
Після рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень закону про запобігання корупції посли заявили, що стривожені такими новинами. Вони застерегли Україну від повернення у минуле та відкату антикорупційних реформ. Більше про це за посиланням.
Скандальне рішення КСУ: останні новини
- Раніше КСУ визнав неконституційним покарання за неправдиву інформацію у деклараціях, а НАЗК заблокувало доступ до реєстру.
- Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій.
- Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
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