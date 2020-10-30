Олександр Тупицький заявив, що не чув від послів "Великої сімки", що вони не поважають рішення Конституційного Суду. Раніше представники G7 висловили свою стривоженість щодо ситуації в Україні та застерегли її від повернення у минуле.

Глава КСУ Олександр Тупицький на брифінгу в Києві прокоментував результати зустрічі з послами G7, пише 24 канал.

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Я не почув від послів "Великої сімки", що вони не поважають рішення КСУ,

– зазначив Тупицький.