Я не викрадач Різдва, – міністр культури про ідею введення локдауну на свята
Міністр культури та інформаційної політики раніше висловився за введення локдауну на новорічні свята. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що це його особиста позиція, зважаючи на теперішню ситуацію з COVID-19.
Обмеження потрібні, – Ткаченко
Ткаченко наголосив – про введення локдауну слід попередити заздалегідь. Про це урядовець розповів в ефірі телеканалу 1+1, інформує 24 канал.
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Я не викрадач Різдва. Це моя точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, тому що є високі цифри захворювання,
– сказав міністр.
Введення жорстких обмежень треба запланувати, щоб до нього були готові креативна індустрія, сфера культури, а також головне – малий та середній бізнес.
Ткаченко підтримав думку Милованова
Ткаченко повідомляв, що локдаун на новорічні свята має тривати близько 2 тижнів. Раніше схожу думку висловив і позаштатний радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов. Щоправда, терміни він назвав дещо інші – три – чотири тижні.
Яка ситуація з карантином в Україні?Уряд ухвалив рішення повернутись від адаптвиного до загальнодержавного карантину. Також ввели карантин вихідного дня, який триватиме з 14 по 30 листопада.
У МОЗ заявили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу коронавірус виявлятимуть у 30 тисяч людей.
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