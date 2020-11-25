Міністр культури та інформаційної політики раніше висловився за введення локдауну на новорічні свята. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що це його особиста позиція, зважаючи на теперішню ситуацію з COVID-19.

Обмеження потрібні, – Ткаченко

Ткаченко наголосив – про введення локдауну слід попередити заздалегідь. Про це урядовець розповів в ефірі телеканалу 1+1, інформує 24 канал.

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Я не викрадач Різдва. Це моя точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, тому що є високі цифри захворювання,

– сказав міністр.

Введення жорстких обмежень треба запланувати, щоб до нього були готові креативна індустрія, сфера культури, а також головне – малий та середній бізнес.

Ткаченко підтримав думку Милованова

Ткаченко повідомляв, що локдаун на новорічні свята має тривати близько 2 тижнів. Раніше схожу думку висловив і позаштатний радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов. Щоправда, терміни він назвав дещо інші – три – чотири тижні.

Яка ситуація з карантином в Україні? Уряд ухвалив рішення повернутись від адаптвиного до загальнодержавного карантину. Також ввели карантин вихідного дня, який триватиме з 14 по 30 листопада.

У МОЗ заявили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо Уряд ухвалив рішення повернутись від адаптвиного до загальнодержавного карантину. Також ввели карантин вихідного дня, який триватиме з 14 по 30 листопада.У МОЗ заявили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу коронавірус виявлятимуть у 30 тисяч людей.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу