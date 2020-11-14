Президент Володимир Зеленський, який хворіє на коронавірус, спростував чутки про вартість його лікування. Він стверджує, що перебуває у "Феофанії" на загальних умовах, як і інші пацієнти.

Глава держави подякував опонентам за фейки про його дороге лікування. Про це Зеленський заявив у своєму влозі, оприлюдненому в телеграм-каналі.

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За словами президента, це підняло йому настрій.

Звичайно, все це маячня, я перебуваю в лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти. Разом з ними ми чекаємо від вас нової веселої брехні,

– наголосив Зеленський.

Крім цього, політик наголосив, що почувається добре та продовжує працювати дистанційно.

Дивіться влог Зеленського з "Феофанії":

Лікування Зеленського у "Феофанії": що відомо