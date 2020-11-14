Я перебуваю у "Феофанії" на загальних умовах, як інші пацієнти, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський, який хворіє на коронавірус, спростував чутки про вартість його лікування. Він стверджує, що перебуває у "Феофанії" на загальних умовах, як і інші пацієнти.
Глава держави подякував опонентам за фейки про його дороге лікування. Про це Зеленський заявив у своєму влозі, оприлюдненому в телеграм-каналі.
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За словами президента, це підняло йому настрій.
Звичайно, все це маячня, я перебуваю в лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти. Разом з ними ми чекаємо від вас нової веселої брехні,
– наголосив Зеленський.
Крім цього, політик наголосив, що почувається добре та продовжує працювати дистанційно.
Дивіться влог Зеленського з "Феофанії":
Лікування Зеленського у "Феофанії": що відомо
- Зеленський 9 листопада заявив, що захворів на COVID-19.
- Згодом стало відомо, що політика госпіталізували на лікування до "Феофанії".
- Пізніше в мережі з'явилась інформація про те, що лікування президента обходиться у "захмарні" суми.
- Проте радник глави ОП Михайло Подоляк спростував ці чутки. Він наголосив, що вартість одного дня перебування Зеленського в клініці "Феофанія" становить 7,8 тисячі гривень. Це стандартний "лікувальний пакет".
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