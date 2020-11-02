Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні окреслив голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому "червоні лінії". Мовилося про так звану узурпацію влади.

Про це глава держави сказав у ефірі програми "Свобода слова", пише 24 канал. Він також наголосив, що раніше нікого з суддів Конституційного Суду не знав і не спілкувався з ними.

Важливо КСУ не скасує закон про мову, – Зеленський

"Я спілкувався тільки з головою Конституційного Суду (Олександром Тупицьким – 24 канал), якому я сказав про те, що є "червоні лінії" для українського суспільства. Вони існують, щоб не повернутись, через ваші рішення, на 10 років назад", – зазначив Зеленський

"Червоні лінії" – це наші зобов'язання перед суспільством. Це те, що я обіцяв як президент, ми обіцяли як партія. І ми це робили, запроваджували реформи,

– наголосив глава держави.

Як нагадав Зеленський, водночас Тупицький на пресконференції на всю державу сказав, що купив землю в окупованому Криму та не задекларував її. Тому, за словами президента, про узурпацію влади у цьому випадку не може мовитися.

Що відомо про "червоні лінії" Зеленського

Це низка принципів, які ніколи не порушить як президент, і з якими ніколи не погодиться український народ. Зокрема, це: