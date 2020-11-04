Нацгвардієць Віталій Марків повернувся додому після 3 років ув'язнення в Італії. Військовий зізнається, що бачить своє майбутнє лише в Україні.

Марків планує продовжувати свою військову кар'єру та захищати Україну. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Це такі речі (плани на майбутнє – 24 канал), про які треба ретельно думати. Я є чинний військовослужбовець України. Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, бо я пишаюся тим, чим займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму,

– наголосив Марків.

Водночас нацгвардієць заявив, що наразі хоче провести якомога більше часу зі своєю дружиною, адже вони не бачилися 3 роки.

"Головним моїм планом є нарешті провести час із дружиною. Плани на майбутнє – поки сім'я та родина", – зазначив Марків.

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