Денис Шмигаль заявив, що кожен прем'єр-міністр має бути готовим піти в той день, коли цей день прийде. Не обов'язково, щоб про це сказали в Офісі Президента, причини можуть бути різними.

Найгірша причина – це коли прем'єра викидає з крісла суспільство. Тоді це найбільша катастрофа та біда, адже на цю посаду приходять, щоб зробити певну роботу для суспільства. Про це прем'єр Шмигаль заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Шмигаль наразі не знає, коли захоче піти з посади.

Не знаю. Це як у фільмах кажуть: "Ти зрозумієш". Я думаю, що я теж зрозумію, коли цей час прийде,

– наголосив Шмигаль.

Що відомо про Шмигаля