Я зрозумію, коли цей час прийде, – Шмигаль про відставку
Денис Шмигаль заявив, що кожен прем'єр-міністр має бути готовим піти в той день, коли цей день прийде. Не обов'язково, щоб про це сказали в Офісі Президента, причини можуть бути різними.
Найгірша причина – це коли прем'єра викидає з крісла суспільство. Тоді це найбільша катастрофа та біда, адже на цю посаду приходять, щоб зробити певну роботу для суспільства. Про це прем'єр Шмигаль заявив в інтерв'ю "Українській правді".
Актуально Є міністри, які будуть звільнені, – Шмигаль про Кабмін у 2021 році
Шмигаль наразі не знає, коли захоче піти з посади.
Не знаю. Це як у фільмах кажуть: "Ти зрозумієш". Я думаю, що я теж зрозумію, коли цей час прийде,
– наголосив Шмигаль.
Що відомо про Шмигаля
- Денису Шмигалю – 44 роки.
- У 2014 році балотувався до Ради як самовисуванець у 121-му виборчому окрузі (Львівська область).
- У 2015 році також балотувався до Львівської облради від партії "Народний контроль".
- Посаду прем'єра він обійняв 4 березня 2020 року.
Поділитися новиною