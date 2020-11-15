Українська влада не виключає, що Кремль може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму. Ще у 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди. Прикордонники контролюють кордон з Польщею на унікальному автобусі. Транспорт обладнаний тепловізійним комплексом.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Українсько-польський кордон патрулюють на унікальному автобусі

Західний кордон України силовики патрулюють разом з Torsus Praetorian — спеціально розробленим автобусом. Його на основі німецької вантажівки в Словаччині збирає чеська компанія. Транспортний засіб обладнаний тепловізійним комплексом з унікальними можливостями.

Львівський прикордонний загін охороняє кордон на спеціальному автобусі: відео

Наскільки реальна небезпека ядерної зброї в Криму

Питання присутності російської ядерної зброї в Криму є дискусійним. За мілітаризацією Криму та ситуацією в Чорноморському регіоні постійно стежать військові аналітики та дипломати зі США та України. За роки окупації Кремль підготував і добудував практично всю необхідну своїм військовим логістику.

Що може свідчити про ядерну зброю в Криму: відео

На Миколаївщині з рожевого озера надходить жахливий сморід

Люди на Миколаївщині потерпають від жахливого смороду. Все через невелике озеро рожевого кольору, від якого надходить жахливий запах. Причина – з місцевого молокозаводу зливають в озеро відходи з виробництва.

Люди не можуть перебувати довго на вулиці через сморід з озера: відео

Мінцифри пропонує пройти тест на знання цифрової грамотності

У Міністерстві цифрової трансформації запропонували пройти тест на перевірку цифрової грамотності. Учасники мають дати відповідь на 90 запитань, які стосуються різних сфер цифрових технологій. Загалом тестування займає приблизно 30 – 40 хвилин.

Чому українцям важливо пройти тест на знання цифрової грамотності: відео

На Донеччині майстриня створює унікальні іменні вишиванки

У Краматорську майстриня Вероніка Романькова виготовляє унікальні іменні вишиванки. Під час створення національного одягу вона закодовує імена власників кожного виробу. Жінка навіть створила подарунок для посла Японії в Україні Шігекі Сумі.

Майстриня з Краматорська закодовує імена людей у вишиванки: відео