У Раді нацбезпеки і оборони України не виключають, що Росія може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму. Її можуть застосувати, як попереджувальний удар, аби залякати всіх інших.

Рано чи пізно поява ядерної зброї в Криму цілком можлива з боку РФ. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

До слова Ядерна зброя в окупованому Криму: військові експерти оцінили загрози

"Ракетне озброєння розробляється під ядерну зброю і осколково-фугасна основна частина для будь-якої ракети насамперед використовується для тренування розрахунків та самих ракетників. Але ж війна корегує ситуацію, а тому її використовують і в бойовому сенсі", – сказав Жданов.

За словами експерта, ядерне озброєння можуть доставити в Криму і вантажівками, адже головна частина ракети не така вже і велика. Також є спеціальні контейнери, в яких перевозяться зброю і автомобільним транспортом.

"Відстежити їх можливо, але для цього потрібні сучасні засоби розвідки. Щось на подобі супутників, безпілотників. Наш партнери у НАТО регулярно здійснюють розвідувальні польоти навколо Криму, тому зможуть чітко моніторити цю ситуацію", – додав він.

Що змусить РФ застосувати зброю

Жданов сказав: "Ядерна зброя може бути застосована, як попереджувальний удар для того, аби залякати всіх інших. У РФ воєнна доктрина є наступального характер і каже про те, що Росія буде захищати власні інтереси в будь-якій точці земної кулі. То тут суто політичне рішення і військовий наказав від верховного головнокомандувача РФ – Володимира Путіна".

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"Це наш запобіжник, що ми розташовані дуже близько до кордону з РФ. Від Києва до Москви – 850 кілометрів і де буде радіоактивна хмара ніхто не може сказати. Але я скажу, що застосування тактичної ядерної зброї для артилерійських систем – це для нас небезпека. Якщо буде повномасштабна воєнна кампанія, то цілком вірогідне застосування і тактичної ядерної зброї, снарядів малої потужності", – зазначив військовий експерт.

Довідка. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди. Це питання постійно обговорюють українські та американські політики. Зокрема, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що ядерна зброя на Кримському півострові – ключ для подальшого наступу і поширення геополітичного впливу Росії. Якщо РФ піде в наступ, удар з боку Криму буде частиною масштабної операції.