Окупований півострів та ситуацію в Чорноморському регіоні обговорили українські та американські політики, дипломати та військові аналітики. Чи можлива повномасштабна операція Росії, які війська Путін модернізує для цього, що відомо про ядерну зброю в Криму – читайте далі.

Ядерна зброя в Криму

Крим потрібен Кремлю, аби панувати у Чорноморському регіоні та за його межами. Ексміністр оборони Андрій Загороднюк підкреслив, що Росія намагається домінувати у регіоні. Детальніше – у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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"Про це свідчить, зокрема, ситуація в Білорусі та Грузії. І в Чорному морі, де РФ використовує Крим як платформу для експансії в Атлантиці та на Близькому Сході. Вони збільшують флот, нарощують збройні сили всередині Криму. Точаться дискусії щодо ядерної зброї на півострові", – додав він.

Питання присутності ядерної зброї РФ в Криму досить дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди. Українське військове керівництво припускає, що ця зброя потрібна буде Росії в Криму, якщо Кремль почне програвати.

Росія, на наш погляд, до цього максимально готується. Там вже може бути ядерна зброя. Остаточного підтвердження у нас немає, але є розуміння, що це може статися найближчим часом,

– вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

На його думку, це залежатиме від багатьох чинників. Проте якщо росіяни бачитимуть, що програють, обов'язково будуть користуватися цим питанням.

Як пояснив колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес, ядерна зброя у Криму – це ключ для подальшого наступу та поширення геополітичного впливу Росії.



Російський ракетний комплекс "Ярс" / Фото Міністерства оборони РФ

"Ми повинні переконатися, що вони ніколи не зможуть перекинути ядерну зброю до Криму. Що не використовуватимуть її, аби надалі розширювати стартовий майданчик для свого шкідливого впливу. Того, який вони вже здійснюють у Сирії, на Кавказі, Балканах та навіть у Лівії", – зазначив він.

До 1994 року ядерна зброя була і в Україні. Як пригадав український посол у США Володимир Єльченко, Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

Що таке Будапештський меморандум? Це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.



Сторони пообіцяли поважати незалежність, суверенітет та кордони України, не порушувати їх, а також не застосовувати проти України зброю. Росія всі ці зобов'язання порушила, почавши війну на Донбасі та анексувавши Крим. Це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.Сторони пообіцяли поважати незалежність, суверенітет та кордони України, не порушувати їх, а також не застосовувати проти України зброю. Росія всі ці зобов'язання порушила, почавши війну на Донбасі та анексувавши Крим.

"Україна відмовилася тоді не лише від ядерної зброї, але й від військової авіації, певних типів мін та пересувних зенітно-ракетних комплексів", – зазначив Єльченко.

Ймовірний наступ Росії

Наприкінці жовтня на півдні Херсонщини відбулися навчання підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ. Військові тренувалися захищати стратегічні об'єкти на материку від атак ДРГ з боку Криму.

РФ може перекинути у цьому напрямку нечисленні диверсійно-розвідувальні групи, вважають американські експерти. Військовий аналітик Вільям Кортні зауважив, що саме такі загони наразі створює та модернізує Кремль.

Росія і надалі намагатиметься домінувати над країнами ближнього закордону – з акцентом на підготовленість та підвищення професіоналізму невеликих збройних загонів,

– вважає він.

За словами екскомандувача збройних сил США в Європі Бена Годжеса, аби зупинити наступ з боку Криму, Україні потрібні власні мобільні підрозділи та розвинена транспортна інфраструктура.



Екскомандувача ЗС США в Європі Бен Годжес / Фото Львівського безпекового форуму

"Українські сухопутні війська повинні рухатися швидко. Швидше, ніж можуть рухатися російські сили. Це означає, що треба звернути увагу на транспортну інфраструктуру, пересування автомобілями, перевезення залізницею, переміщення річками", – наголосив Годжес.

Він вважає, якщо Росія і піде у наступ, то удар з боку Криму буде частиною масштабної операції. Це може бути загроза одразу з кількох напрямків: вони не намагатимуться вторгнутися лише в одному регіоні.

Можуть піти у наступ під приводом гуманітарної кризи в Криму через нібито нестачу води. Або задля того, щоб ввести ще більше миротворців у Придністров'я. Або ще якийсь привід знайдуть, щоб вдертися до Білорусі,

– припустив Годжес.

У вересні під час навчань "Кавказ 2020" Росія заблокувала морські підходи до Криму. Після анексії півострова Кремль взяв під контроль акваторії Чорного та Азовського морів.

Колишній посол США в Україні пояснив, що такі дії Кремля на 30 – 40% знизили судноплавство України в Азовському морі. Після цього Київ почав відправляти свою продукцію, яку раніше споряджав на Донбас, залізницею та автомобілями на світові ринки.

"Тоді, звичайно, Україна за американської підтримки почала працювати над асиметричними заходами в Азовському морі", – додав дипломат.

Хто допоможе повернути Крим Україні

Міжнародні експерти припустили, що допомогти повернути Крим можуть країни-члени НАТО, дипломатичні відносини між якими наразі є напруженими.

Директор центру міжнародної політики Heritage Foundation Люк Коффі звернув увагу на важливу зустріч Зеленського та Ердогана та загалом повідомлення, які надходять під час турецько-українських відносин.

Ймовірно, це можливість для США та Туреччини тісніше співпрацювати, аби зосередитися на допомозі Збройним силам України та обороноздатності України,

– зауважив він.

Зазначимо, що 16 жовтня Київ та Анкара підписали нову військову угоду, домовилися будувати військові кораблі, безпілотники та турбінні двигуни.



Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган, президент Туреччини / Фото Getty images

Про реальну деокупацію півострова говорити наразі зарано. Натомість це – стратегічно важливо у довгостроковій перспективі. Той факт, що США ніколи не визнавали анексію Литви, Латвії та Естонії, є гарною моделлю. Потрібно те саме робити й з Кримом, підкреслив Годжес.

Кожен найдрібніший аспект, будь-які місцеві вибори або коли росіяни своїми кораблями заходять до кримських портів – маємо миттєво реагувати. Визнавати власників кораблів контрабандистами та декларувати, що Крим – це не частина Росії,

– наголосив він.

За словами колишнього посла США в Україні Джона Гербста, операція Кремля проти України зайшла у глухий кут. Дипломат назвав 3 фактори, які на це вплинули.

Насамперед російський народ не хоче, аби його солдати воювали з Україною. Тож Путіну доводиться приховувати свою війну, пояснив Гербст.

Також впливають санкції США та Європи. "Путін заперечує, що це російська війна проти України. Він каже, що на Донбасі точиться громадянська війна. Хоча це нісенітниця", – додав експосол.

Третій чинник – оновлена українська армія. За останні 6 років чисельність ЗСУ зросла на 75%. За рейтингом Global Firepower, українська армія – серед 30 найкращих у світі.

Про те, як Росія в обхід санкцій без жодних перепон постачає у Крим європейську медтехніку – дивіться у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 7 листопада о 19:00.