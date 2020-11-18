Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак вже понад тиждень бореться з коронавірусною хворобою. Зізнається: бути дні, коли важко було працювати навіть у віддаленому режимі.

Своїми особистими враженнями від коронавірусної хвороби Андрій Єрмак поділився на власній сторінці у фейсбуці.

Цікаво Хворий на COVID-19 Зеленський записав нове звернення з "Феофанії": відео

Він підкреслив, що хвороба змусила перейти на віддалений режим роботи, хоча йому більше подобається працювати в офісі. Керівник ОПУ розповів: хотів працювати з дому, але відповідний рівень захищеності зв'язку неможливо забезпечити в житловому будинку.

В іншому разі, повірте, я б залишався вдома й працював звідти. Втім, була низка надважливих дзвінків, зокрема дзвінки радників лідерів країн-учасниць нормандського формату,

– пояснив Андрій Єрмак.

Керівник президентської канцелярії також висловив припущення, що своїми робочими дзвінками створював незручності персоналу лікарні, за що одразу ж перепросив.

"Перші дні почувався нормально. Через величезну кількість роботи часу на більш детальний самоаналіз не було. Потім працювати стало набагато важче, піднялася температура, з'явився кашель, біль у горлі та грудях", – пригадує голова ОПУ.

До слова Він тримається бадьоро: Мендель розповіла про стан Зеленського

Чи не найважчими були останні вихідні, тож через це навіть випав з роботи. Та глава президентського Офісу запевняє: зараз уже почувається краще.

Якщо ви наразі хворієте й також відчуваєте значне полегшення – лікарі радять при першому покращенні самопочуття не розслаблятися. Хвороба доволі підступна й може дуже швидко розвинутись у вкрай небезпечну пневмонію,

– наголосив Андрій Єрмак.

Навіть якщо вже є негативний тест, який засвідчує перемогу над хворобою, керівник ОПУ не радить розслаблятися. Мовляв, коронавірус ослаблює імунітет, тож доволі легко підхопити іншу інфекцію.

"Будь-якій людині, навіть із богатирським здоров’ям, не можна жартувати з коронавірусом. Закликаю всіх дотримуватися рекомендацій МОЗ – носити маски, користуватися антисептиком і бути максимально обережними, адже у вас хвороба може протікати безсимптомно", – підкреслив керівник Офісу Президента.

Резюмуючи, він повідомив, що вже йде на поправку, а відтак дуже сподівається найближчим часом отримати негативний результат тесту.