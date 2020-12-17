Збройні сили країн НАТО не припиняють посилювати бойову майстерність навіть в умовах жорстких карантинних заходів. Тренуються зі своїми колегами й українські армійці. Як відбувається обмін досвідом – читайте далі.

Курс виживання у незнайомій місцевості та вивчення методів контрснайперської боротьби – один із перших етапів навчання. Про це – у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Що вивчали військові

Свої бойові навички відточували військовослужбовці окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Пліч-о-пліч з ними тренувалися бійці оперативно-тактичної групи "Ілліні" Нацгвардії США.



Військові країн НАТО тренувалися з українцями / Скриншот з відео

Усі дії спочатку проєктували на макеті. І лише тоді відпрацьовували на умовному полі бою. Військові поглиблено вивчали тактичну медицину, інженерну справу та як протидіяти саморобним вибуховим пристроям.

По-перше, для себе ставимо за мету зрозуміти, як проходить сам процес планування бойових дій у країнах-партнерах, тобто у НАТО,

– пояснив Дмитро Кащенко, командир бригади.

Навчання пройшли на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Яворівський полігон – один із найбільших у Європі. Там є навчальні поля для всіх підрозділів.

А також мішені для стрільб, так званий кілл-хаус, де армійці відпрацьовують зачищення приміщень, комплекс "бій у місті", смуга перешкод та інтерактивні лазерні тренувальні комплекси. Армійців навчають стріляли влучно, тримати оборону і йти в наступ.

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"Є багато обладнання, якого на інших полігонах немає. Позитив насамперед у тому, що можемо використовувати навчально-матеріальну базу, а потім уже залучаємо сюди інструкторів, які проводять заняття", – додав Кащенко.

Найбільше військові чекали відпрацювання дій у населеному пункті. Ці навички неабияк потрібні армійцям на українському Сході, в умовах реальних боїв.

Випробування системи JCATS

Навчалися не лише бойові підрозділи. Поки армійці тренувалися у полі, штабні офіцери працювали у Центрі імітаційного моделювання. Військові рішення ухвалювали за стандартами НАТО.

Від цих навчань чекаємо, що наша армія буде більш сумісною у деяких моментах управління та взаємодії з військовими НАТО. Це створить сприятливі умови для вступу нашої держави в Альянс,

– зауважив військовослужбовець Назар Штурмак.

Під час навчання випробовували систему імітаційного моделювання бойових дій JCATS. Це свого роду тренажер для штабних офіцерів.



Штабні офіцери вчилися ухвалювати військові рішення / Скриншот з відео

Адже дає змогу моделювати дії підрозділів у наступі та обороні на різній місцевості, враховуючи рельєф та навіть погоду. Командири вносять у комп'ютер рішення відповідно до сценарію, а система моделює ситуацію в режимі реального часу.

JCATS дає командирам можливість вправлятися у керівництві підрозділами в різних ситуаціях, а потім отримати детальний аналіз своїх дій,

– підкреслив Саймон Влодарскі, бригадний радник.

Військово-тренувальна місія

Навчання – один з елементів практичної допомоги ЗСУ від НАТО. Провели їх у межах військово-тренувальної місії JMTG-U – "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна".

Довідка. Місію розгорнули у 2015 році.Залучили збройні сили 5 держав-членів НАТО: Польщу, Канаду, Данію, Литву та США, які й очолюють групу.

Під час маневрів американські армійці пильно спостерігали за діями колег із ЗСУ. Військові США наголосили, що спільною роботою задоволені, і також переймають неоціненний досвід від українців.

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Навчальний курс триває 55 діб. Завершальний етап – тактичні навчання та бойові стрільби. Українській бригаді протистояли підрозділи умовного супротивника – ОПФОР.

Всі штабні процедури – від процесу планування та бойових наказів до радіозв'язку – відбувалися за стандартами НАТО.

Штаб української бригади застосовує для ухвалення рішень підходи армій Альянсу. Під час наступних спільних навчань спробуємо звести нанівець будь-які розбіжності,

– зазначив Влодарскі.

Зауважимо, що під час таких спільних тренувань військові з-за кордону ще й пізнають українську культуру. Натомість армійці ЗСУ дізнаються про особливі традиції колег.

Про унікальні змагання під назвою ʺSPUR RIDEʺ – дивіться у відео.