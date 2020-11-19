Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк для того, аби втриматись на посаді, міг використати певні знайомства. Ймовірно, він просив допомоги в оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Відомо, що голова ОАСКу часто спілкувався з ексзаступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чеботарем. Це з'ясували із аудіорозмов, які були приховано записані в кабінеті Вовка, йдеться у новому фільмі-розслідуванні "Слідства.Інфо".

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За словами антикорупційних активістів, Чеботар – близька до Авакова людина.

Довідка. Саме Чеботаря разом із сином Арсена Авакова підозрювали у "справі рюкзаків Авакова". Детальніше про це читайте за посиланням.

У журналістському розслідуванні йдеться про те, що навесні 2019 року судді Окружного адміністративного суду Києва мали проходити переатестацію. Проводила її спеціальна комісія — Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка може рекомендувати звільнити суддів, якщо на те є причини: підозра в непрофесійності чи недоброчесності.

Делегує людей до цієї комісії уповноважена з прав людини Людмила Денісова.



Людмила Денісова / Фото abzac.news

Що просив Вовк у Чеботаря

В аудіорозмовах чути, як Вовк просив Чеботаря вплинути на Денісову. він хотів, аби вона зробила все для того, щоб до складу комісії увійшли потрібні йому люди. Сама Денісова не приховує знайомства з Аваковим і називала його "своїм другом".

"Знайшли ми механізм, як вибити другу людину. Дав дівчаткам довідку, дав алгоритм. Там скаргу, проєкт скарги, ми самі організуємо й подамо на днях їй, Денісовій. Тому беріть, давайте їй по шиї – і все", – сказав Вовк.

Він спілкувався з Чеботарем щонайменше 5 разів. Обговорювали саме зміну складу суддівської комісії. Вовк комунікував також з самими кандидатами, яких просував у ВККС.

Ви ж хочете зайти туди не рядовим членом. Тому що воно вам на*уй і не треба. Отже, якщо ви хочете міцно туди зайти, то вам потрібно дрочити Сергія Івановича, щоб він, бл*дь, дрочив міністра, і щоб міністра розкачали на другу вакансію,

– казав Вовк одному з своїх кандидатів.

Ймовірно, у цій розмові йшлося саме про Чеботаря та Авакова.

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Також на прихованих аудіорозмовах чути, що Вовк хизувався особистими поїздками до Авакова. "Аваков на наступний день їде знову в Америку. Ну от я у нього вчора був, бл*дь, ми спілкувалися", – наголошував Вовк своїм колегам у кабінеті.

Що кажуть Чеботар та Аваков

► У розмові з журналістами "Слідства.Інфо" Сергій Чеботар сказав, що ці питання "дуже далекі до нього". Після цього одразу кинув слухавку.



Сергій Чеботар / Фото LB.ua

► Водночас Арсен Аваков відмовився надати коментар та пояснити, чи були у нього насправді зв'язки з головою Окружного адмінсуду Києва.



Арсен Аваков / Фото LIGA.net

Шабунін: Чеботар – професійний управлінець

Засновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін зауважив, що навіть після звільнення Чеботар не втратив впливу на політичні процеси у країні. За його словами, Чеботар – професійний державний управлінець.

Він точно розуміє, яке йому треба рішення, яку кнопку натиснути, яке формулювання має бути в рішенні судовому. Про що він може просити адміністративний суд, а про що не може просити. Людина має розбиратися в процесі. Тому він переговорник,

– розповів Шабунін.

Як відбулась переатестація

До кваліфікаційної комісії суддів за квотою Людмили Денісової все ж потрапили потрібні Вовку кандидатури. Один з них – Микола Сірош. Однак більшість суддів ОАСК переатестацію так і не пройшла. Наразі ж оцінювання суддів тимчасово зупинене.

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