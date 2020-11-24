Як Байден може допомогти Зеленському в боротьбі з олігархами й КСУ: поради Washington Post
Американська газета The Washington Post запропонувала переможцю президентських виборів у США 2020 року Джо Байдену "посилити" позиції Володимира Зеленського в Україні. Зокрема, ввести санкції проти суддів Конституційного суду України.
Чинний президент Дональд Трамп несправедливо переслідував українського лідера, вимагаючи від нього розпочати політизоване розслідування проти Байдена у 2019 році, затримавши при цьому військову допомогу США. Про це мовиться у статті впливового видання The Washington Post.
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Що порадили Байдену
- У матаріали згадують, що Джо Байден, як віцепрезидент США, 5 разів відвідав Україну. Він завжди "рішуче підтримував битви Києва проти російської агресії та внутрішньої корупції".
- На думку редакції, рішення Конституційного суду обмежило ключові реформи в Україні та серйозно нашкодило Зеленському. Адміністрація Байдена після інавгурації мала б зробити кілька кроків "для посилення Зеленського". Зокрема, запровадити санкції проти суддів КСУ.
- Також журналісти додають, що Міністерство юстиції Байдена могло б відновити розслідування проти головних українських олігархів, які блокували реформи та просували російські інтереси в Україні. Зокрема, мовиться про Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.
- У виданні наголосили, що Трамп продовжував пропагувати російську дезінформацію про те, що саме Україна, а не режим Володимира Путіна, втручався у вибори в США у 2016 році. І він ніколи не запрошував Зеленського до Вашингтона. Це має бути однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена, вважають журналісти.
Найважливішим для Байдена реанімувати політичний союз між Вашингтоном та Києвом, який має потужну двопартійну підтримку в Конгресі, але був майже розбитий паном Трампом,
— резюмували у WP.
Як команда Байдена відреагувала на публікацію WP
Один із ключових зовнішньополітичних радників Байдена Майкл Карпентер ретвітнув публікацію The Washington Post. Він зазначив, що США мають достатньо зовнішньополітичних інструментів, аби допомогти Україні.
Натомість, політик наголосив, що самі українці повинні усунути від влади людей, які шкодять державі.
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Коротко про вибори президента США 2020 року
- Джо Байдена провідні медіа США визнали обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах (306 голосів виборників проти 232). Байден мав би офіційно обійняти посаду 20 січня 2021 року.
- Дональд Трамп поразку не визнає, звинувачує усіх у фальсифікаціях та вимагає перерахунків голосів у судах. Та наразі жодного факту шахрайства на виборах його команді довести не вдалося.
- У той таки час Байдена вже привітали чимало світових лідерів. Глава Євроради Шарль Мішель запросив Байдена на зустріч із главами країн ЄС та закликав відновити "міцний союз" ЄС і США.
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