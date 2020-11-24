Американська газета The Washington Post запропонувала переможцю президентських виборів у США 2020 року Джо Байдену "посилити" позиції Володимира Зеленського в Україні. Зокрема, ввести санкції проти суддів Конституційного суду України.

Чинний президент Дональд Трамп несправедливо переслідував українського лідера, вимагаючи від нього розпочати політизоване розслідування проти Байдена у 2019 році, затримавши при цьому військову допомогу США. Про це мовиться у статті впливового видання The Washington Post.

Читайте також Байден повинен відновити зусилля по розслідуванню корупції Фірташа та Коломойського

Що порадили Байдену

У матаріали згадують, що Джо Байден, як віцепрезидент США, 5 разів відвідав Україну. Він завжди "рішуче підтримував битви Києва проти російської агресії та внутрішньої корупції".

На думку редакції, рішення Конституційного суду обмежило ключові реформи в Україні та серйозно нашкодило Зеленському. Адміністрація Байдена після інавгурації мала б зробити кілька кроків "для посилення Зеленського". Зокрема, запровадити санкції проти суддів КСУ.

Також журналісти додають, що Міністерство юстиції Байдена могло б відновити розслідування проти головних українських олігархів, які блокували реформи та просували російські інтереси в Україні. Зокрема, мовиться про Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.

У виданні наголосили, що Трамп продовжував пропагувати російську дезінформацію про те, що саме Україна, а не режим Володимира Путіна, втручався у вибори в США у 2016 році. І він ніколи не запрошував Зеленського до Вашингтона. Це має бути однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена, вважають журналісти.

Найважливішим для Байдена реанімувати політичний союз між Вашингтоном та Києвом, який має потужну двопартійну підтримку в Конгресі, але був майже розбитий паном Трампом,

— резюмували у WP.

Зверніть увагу! Нацполіція України наприкінці вересня 2020 року закрила кримінальну справу проти обраного президента США Джозефа Байдена. Її відкривали за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Згодом сам Шокін подав апеляцію через закриття справи. Детальніше про справу Байдена читайте за посиланням.

Як команда Байдена відреагувала на публікацію WP

Один із ключових зовнішньополітичних радників Байдена Майкл Карпентер ретвітнув публікацію The Washington Post. Він зазначив, що США мають достатньо зовнішньополітичних інструментів, аби допомогти Україні.

Натомість, політик наголосив, що самі українці повинні усунути від влади людей, які шкодять державі.

Дізгнайтеся також Трамп досі бореться проти Байдена: що відбувається у США

Коротко про вибори президента США 2020 року