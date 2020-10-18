Як безпечно обігрівати квартири та не отруїтися чадним газом: поради МВС
У частині міст України вже розпочався опалювальний сезон. Через це збільшується кількість випадків отруєння чадним газом. Щоб безпечно обігрівати приміщення необхідно дотримуватися низки правил.
Про правила обігріву помешкань повідомив телеграм-канал МВС України.
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Правила обігріву домівки
- Перед початком, а також впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі,
- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 метра,
- печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні відступки від горючих конструкцій,
- не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками.
Як слід поводитися з електроприладами:
- Не можна використовувати несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади,
- не можна розташовувати прилади обігріву під розеткою, а також на шляхах евакуації людей,
- не варто вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач. Електромережа може просто не витримати перевантаження,
- не використовуйте електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів,
- не залишайте ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.