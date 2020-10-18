Зверніть увагу! 15 жовтня опалювальний сезон почався у Хмельницькому, Рівному та Харкові. З 16 жовтня тепло стало в домівках львів'ян та киян.

Випадки отруєння чадним газом

У селі Копачівка Волочиського району Хмельницької області чадним газом отруїлася сім’я з 5 людей. Трьох дітей відправили до лікарні. Інцидент стався в приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення.

Натомість у Львові через отруєння чадним газом загинула 18-річна дівчина. Ще двох людей госпіталізували у лікарню. Їхня квартира обладнана газовою плитою та двофункційним котлом.