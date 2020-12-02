Народні обранці напередодні ухвалили компромісний закон, який дозволяє відтермінувати введення касових апаратів на рік до 1 січня 2022 року. ФОПи вимагають, аби депутати взагалі відкинули цю ідею. Втім. народні обранці ж вважають, що це хороший результат у часи пандемії.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат Павло Бакунець. Він, власне, голосував за відтермінування касових апаратів. Також депутат розповів, як боротись із недобросовісними платниками податків.

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Про відтермінування касових апаратів

За його словами, платоспроможність населення стала меншою. Тому, він вважає, що потрібно йти назустріч тим людям, котрі змогли створити робочі місце і платять податки. Тому й відтермінували фіскалізацію на рік.

Нардеп також наголосив, що думки розділились з цього приводу:

одні вважають, що ФОПам потрібно надати повну свободу;

інші вважають, що треба запровадити тотальну фіскалізацію.

"Жодна з цих думок не є правильно. Є фізичні особи-підприємці, які мають невелику ятку на ринку і там собі зробили робоче місце і дають собі раду. Але також є ті, які ухиляються від сплати податків, розділяючи свій бізнес на кілька ФОПів", – пояснив Бакунець

На його думку, рішення парламенту – компромісне, оскільки задовольняє до кінця жодну зі сторін.

Як боротись з недобросовісними підприємцями

Як наголосив депутат, є великі мережі ресторанів, магазинів техніки чи ювелірні магазини, які "прикриваються" під великою кількістю ФОПів. Тим самим сплачують менше податків, ніж повинні були б. Тим самим, законопроєктом відтермінували використання касових апаратів, окрім ризикових груп – ювелірних, аптек, наголосив Бакунець.

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