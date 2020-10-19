Постріли з гранатомета та безпілотник-розвідник: як бойовики на Донбасі порушують режим тиші
Окупанти на Донбасі продовжують порушувати перемир’я та провокувати українських захисників. Так, вдень 19 жовтня вони двічі порушували режим тиші.
Вранці проросійські бойовики використали ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Луганського. Про це інформує штаб ООС.
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Трохи згодом поблизу Авдіївки був виявлений проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
Безпілотник противника було придушено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що зробило неможливим його подальше використання,
– мовиться у повідомленні.
На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок підступних дій проросійських сил нема.
Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу