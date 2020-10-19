Окупанти на Донбасі продовжують порушувати перемир’я та провокувати українських захисників. Так, вдень 19 жовтня вони двічі порушували режим тиші.

Вранці проросійські бойовики використали ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Луганського. Про це інформує штаб ООС.

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Трохи згодом поблизу Авдіївки був виявлений проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Безпілотник противника було придушено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що зробило неможливим його подальше використання,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок підступних дій проросійських сил нема.

Зверніть увагу! З 27 липня в Україні діє режим тиші. Українські захисники продовжують дотримуватися умов припинення вогню, натомість бойовики – постійно його порушують. Щоправда, використовуючи озброєння, вони ведуть неприцільний вогонь. Відтак, лише намагаються спровокувати українських захисників на відповідь.



Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу