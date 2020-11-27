Режим повного і всеосяжного припинення вогню лише "грає на руку" російським бойовикам. Вони використовують його задля того, щоб покращувати та вдосконалювати свої позиції на передовій.

Наприклад, вони встигають встановлювати нові мінні загородження. Про це повідомили у щоденному зверненні Міністерства оборони з посиланням на Головне управління розвідки.

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Як повідомили у розвідці, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях використовує режим тиші на свою користь.

Вони вдосконалюють інженерне обладнання передових позицій з'єднань і частини першого і другого армійських корпусів,

– мовиться в повідомленні.

Нові мінні загородження

Там підкреслили, що окупанти встановлюють нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва. Вони заборонені міжнародними договорами.

Крім цього, російські найманці не складають карти мінних полів. Це й призводить до збільшення їхніх втрат, а також травм та смерті серед цивільних.

Зверніть увагу! Від 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню. Раз по раз домовленість не стріляти порушують російські найманці. Переважно вони ведуть неприцільний вогонь, але є безліч випадків, коли ворог зумисне цілився по позиціях ЗСУ. За 4 місяці "тиші" загинули 4 українських військових, ще 14 поранені.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу