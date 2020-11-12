В уряді планують боротись з незаконними забудовами, створивши дорожню карту. Участь в розробці візьмуть нардепи, профільні відомства, КМДА та ОДА в регіонах. До співпраці долучать правоохоронців та постраждалих інвесторів.

В уряді створили міжвідомчу групу

Раніше для вирішення проблеми вже створили в уряді міжвідомчу групу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на спільній нараді постраждалих інвесторів об'єктів незавершеного житлового будівництва, МВС, Міністерства юстиції та Нацполіції, інформує пресслужба силового відомства.

До теми Крах "Аркади": Внаслідок махінацій можуть постраждати добудовані ЖК

Хто увійшов до складу міжвідомчої групи:

Народні депутати від всіх фракцій.

Представники Мінрозвитку громад та територій, Мін'юсту, МВС.

Представники Нацполіції.

Представники НБУ та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представники КМДА.

Проблеми вкладників "Аркади" вирішують

Аваков наголосив, що над проблемою вкладників банку "Аркада" працюють, отож у них є цілком реальні шанси таки отримати своє житло.

У МВС вважають першочерговим завданням створити нову законодавчу базу, яка унеможливить шахрайство з забудовами та захистить інвесторів.

"Дорожню карту" потрібно створити, аби встановити проблемні об'єкти, які вже існують в країні.

До чого призвело банкрутство банку "Аркада"?