Як будуть боротись з "будівельними пірамідами": сценарій від МВС
В уряді планують боротись з незаконними забудовами, створивши дорожню карту. Участь в розробці візьмуть нардепи, профільні відомства, КМДА та ОДА в регіонах. До співпраці долучать правоохоронців та постраждалих інвесторів.
В уряді створили міжвідомчу групу
Раніше для вирішення проблеми вже створили в уряді міжвідомчу групу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на спільній нараді постраждалих інвесторів об'єктів незавершеного житлового будівництва, МВС, Міністерства юстиції та Нацполіції, інформує пресслужба силового відомства.
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Хто увійшов до складу міжвідомчої групи:
- Народні депутати від всіх фракцій.
- Представники Мінрозвитку громад та територій, Мін'юсту, МВС.
- Представники Нацполіції.
- Представники НБУ та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
- Представники КМДА.
Проблеми вкладників "Аркади" вирішують
Аваков наголосив, що над проблемою вкладників банку "Аркада" працюють, отож у них є цілком реальні шанси таки отримати своє житло.
У МВС вважають першочерговим завданням створити нову законодавчу базу, яка унеможливить шахрайство з забудовами та захистить інвесторів.
"Дорожню карту" потрібно створити, аби встановити проблемні об'єкти, які вже існують в країні.
До чого призвело банкрутство банку "Аркада"?
- 25 серпня НБУ визнав "Аркаду" банкрутом. Банк будував у Києві житлові комплекси "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах".
- Через фінансові проблеми банку люди залишилися без квартир.
- Інвестори "Аркади" провели численні акції протесту з вимогою допомогти їм повернути кошти та житло.
- Глава НБУ Кирило Шевченко розповів, що понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше ніж 5 тисяч осіб) отримають вкладені гроші у повному обсязі.
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