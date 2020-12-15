Недолуге планування та виконання бюджету урядом – тільки погіршується. До чого готуватись українцям у 2021 році?

"Зовнішнє управління" врятувало Україну

Минулого тижня в динаміку бюджетної кризи втрутився новий фактор – фінансова підтримка з боку західних країн та міжнародних організацій. Однак, навіть попри таку підтримку, ситуація з державним бюджетом залишається глибоко проблемною.

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1. "Зовнішнє управління" врятувало від недолугого внутрішнього управління. 9 грудня ЄС виділив Україні більше 600 млн євро макрофінансової підтримки. Потім, 11 грудня Світовий банк схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 300 млн доларів. Факт надання цієї підтримки, та очевидна наявність за нею "відмашки" від МВФ дозволили Мінфіну зробити додатковий випуск єврооблігацій та залучити за ними ще 600 млн доларів. Таким чином, зовнішні партнери підставили уряду фінансове плече більш ніж на 1,6 млрд доларів (більше 45 млрд грн) – і таким чином дали можливість значно полегшити проходження бюджетної кризи, створеної власною недолугою бюджетною політикою уряду.

2. За інсайдерською інформацією, ситуація з виплатами Казначейства залишається важкою. Деяким розпорядникам лише зараз почали проводити платежі за перші дні листопада. Інші взагалі до сих пір нічого крім захищених зарплат та платежів ЖКП не можуть заплатити. Здається, отримані від іноземних партнерів гроші чи то ще не потрапили в систему казначейства, чи то притримуються.

Нарешті окремі відомства почали все це озвучувати публічно – заступник голови Державної судової адміністрації на засіданні комітету ВРУ з правової політики прямо сказав, що з 9 листопада казначейство не відкриває його організації 214 млн грн асигнувань. Розповсюджена в медіа та соцмережах історія про те, як суди не можуть розсилати листи, сталася саме через ці не відкриті асигнування.

3. Неоплачені фінансові зобов'язання Казначейства залишаються ненормально високими – станом на зараз вони становлять 14,6 млрд грн. Проте хоча б є невелике зниження порівняно з попереднім тижнем – тоді було 16,3 млрд грн. Для порівняння, всередині грудня минулого року цей показник становив всього лише 3,5 млрд грн.

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Ймовірно, завдяки іноземній допомозі, уряду таки вдасться уникнути найгірших проявів бюджетної кризи – тобто пенсії з зарплатами таки повністю заплатять.

Водночас, бюджетна проблема від цього нікуди не зникає, оскільки її першопричина – недолуге планування та виконання бюджету урядом – тільки погіршується.

Бюджетна криза у 2021 цілком реальна: причини

Ключовою проблемою тепер стане бюджет на 2021 рік. Уряд заклав в бюджет завищений прогноз доходів та великий дефіцит, на 5,5% від ВВП. Вже зараз зрозуміло, що, з таким бюджетом, наступного року ми повністю залежатимо від підтримки міжнародних організацій та від доступу до світових фінансових ринків. Навіть за наявності цієї підтримки та доступу, бюджет буде важко виконувати і ймовірним є його перегляд. Без них, нас 100% очікує нова бюджетна криза, причому вона може бути гірша, ніж цього року.

Треба чесно розуміти, що ЄС та Світовий банк (явно з "відмашкою" від МВФ) надали нам зараз фінансування з сильним відхиленням від звичної для них практики – по-нормальному не виконана жодна з важливих для них умов. Робота антикорупційної інфраструктури повноцінно не відновлена, бюджет на 2021 рік є очевидно глибоко проблемним.

Зрозуміло, що зараз ніхто не зацікавлений напередодні кампанії з вакцинації, яка має покласти край світовій епідемії коронавірусу, отримати в сусідній з ЄС країні економічну кризу і остаточну втрату спроможності цю кампанію провести. Власне, ЄС роздав гроші 10 сусіднім країнам, сумарно на 3 млрд євро, теж на фактично безумовних засадах.

Проте серед багатьох впливових груп всередині України все це сприйнято як сигнал про готовність Заходу закривати очі на зупинки та відкати реформ і давати гроші просто так. Знаючи, як ці групи мислять та працюють, можна з майже 100% ймовірністю очікувати від них намагань наступного року зривати ті чи інші критичні для програм МВФ, ЄС та інших міжнародних організацій умови. На жаль, інших наслідків у безумовного надання грошей при явно невиконаних умовах для їх отримання і бути не могло.

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Це означає, що наступного року нас чекає нова бюджетна криза. Причому, є всі шанси, що вона буде ще більш жорсткою, ніж нинішня. В тому числі, вона цілком може уповільнити темпи економічного відновлення після кризи, а також може мати непередбачувані (принаймні, прямо зараз) політичні наслідки. Теоретично, запобігти такій кризі може новий спроможний та ефективний уряд, який був би здатен як захистити ключові реформи від нападів "груп інтересів", так і підтримувати співпрацю з МВФ та іншими партнерами. Проте, наразі перспективи появи такого нового уряду є, як мінімум, не очевидними – а нинішній уряд з цим завданням явно не здатен впоратися.

Джерело: Facebook