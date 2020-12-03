В Україні є відпрацьовані карантинні заходи щодо поведінки людей у церквах. Водночас на Різдво правоохоронці контролюватимуть дотримання протиепідеміологічних вимог у церквах.

Що сказав Крищенко

Попри пандемію коронавірусу, ймовірно, що українці на Різдво масово підуть у церкви. Начальник Національної поліції Київщини Андрій Крищенко в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що поліція зможе проконтролювати дотримання карантину у церквах.

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Є чіткі вимоги щодо того, щоб була дистанція 1,5 метра, маски на обличчях, щоб люди заходили не одразу, почергово. Це все поліція контролює,

– пояснив чиновник.

За його словами, така ж ситуація була в Україні на Великдень. Тоді правоохоронці не зафіксували багато порушень.

Напруга у суспільстві через карантин

Крищенко підкреслив, що попри введення карантину люди не стали більш агресивними.

"У нас є чіткі маркери щодо певних видів правопорушень. Ми не бачимо такого, щоб це все (карантин – 24 канал) вплинуло на напругу в суспільстві", – зауважив поліцейський.

Крищенко додав, що "вся ця напруга викидається в соцмережі і ютуб, але це не випливає в якісь конфлікти і драми".

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