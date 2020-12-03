До церкви на Різдво: поліція розповіла про правила в час карантину
В Україні є відпрацьовані карантинні заходи щодо поведінки людей у церквах. Водночас на Різдво правоохоронці контролюватимуть дотримання протиепідеміологічних вимог у церквах.
Що сказав Крищенко
Попри пандемію коронавірусу, ймовірно, що українці на Різдво масово підуть у церкви. Начальник Національної поліції Київщини Андрій Крищенко в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що поліція зможе проконтролювати дотримання карантину у церквах.
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Є чіткі вимоги щодо того, щоб була дистанція 1,5 метра, маски на обличчях, щоб люди заходили не одразу, почергово. Це все поліція контролює,
– пояснив чиновник.
За його словами, така ж ситуація була в Україні на Великдень. Тоді правоохоронці не зафіксували багато порушень.
Напруга у суспільстві через карантин
Крищенко підкреслив, що попри введення карантину люди не стали більш агресивними.
"У нас є чіткі маркери щодо певних видів правопорушень. Ми не бачимо такого, щоб це все (карантин – 24 канал) вплинуло на напругу в суспільстві", – зауважив поліцейський.
Крищенко додав, що "вся ця напруга викидається в соцмережі і ютуб, але це не випливає в якісь конфлікти і драми".
Що відомо про Різдво в Україні в умовах пандемії
- У Кабінеті Міністрів відбуваються консультації щодо необхідності запровадження локдауну на період зимових свят.
- Наразі немає конкретних дат ймовірного запровадження жорсткого обмеження.
- Однак, за даними ЗМІ, локдаун можуть ввести на 3 тижні – у період перед Новим роком і до 15 січня.
- В уряді запевняють, що запровадити локдаун можуть у випадку збільшення кількості хворих на коронавірус.
- Крім того, чиновники обговорюють можливість введення так званого "інтелектуального локдауну". Він передбачає, що обмеження діятимуть не на всій території України, а відповідно до ситуації в окремому регіоні.
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