Дональда Трампа шпиталізували у лікарню Волтер Рідс через коронавірус. Сенсаційна звістка про інфікування президента поставила весь виборчий процес у США під загрозу.

Поки перебіг хвороби у 74-річного Трампа не складний. Але він – у групі ризику, відтак лікарі не беруться робити жодних прогнозів. Крім того, коронавірус підриває його передвиборчу кампанію. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

До слова Коронавірус у Трампа: політик потребував кисневої терапії, – ЗМІ

У все більшої кількості наближених до нього працівників Білого Дому виявляють небезпечний вірус. Позитивні результати тестів отримали його політична радниця Хоуп Хікс та глава його передвиборчого штабу Білл Степін. Останній напередодні заявив, про переформатування кампанії Трампа.

"Всі раніше оголошені передвиборчі заходи, які передбачають участь президента, переносять у віртуальну площину або тимчасово відкладають", – розповів глава перевиборчого штабу Дональда Трампа Білл Степін.

Поки Трамп у лікарні – Байден на зустрічі з виборцями

А от його конкурент Джо Байден може продовжувати свою передвиборчу кампанію. 2 його тести на коронавірус – негативні. І поки Трамп на президентському гвинтокрилі летів до госпіталю Волтер Рідс, його суперник прямував до Мічигана на зустріч з виборцями. Під час свого виступу Байден нагадав американцям, як Трамп легковажно ставився до пандемії COVID-19 і насміхався з нього за носіння маски.

"Моя дружина Джіл та я молимося за швидке і повне одужання Трампа та його дружини. Це не питання політики. Цей випадок – наочне нагадування всім нам, що до коронавірусу треба ставитися серйозно. Він не зникне сам по собі. Ми повинні відповідально поставитися до цієї ситуації. А це означає дослухатися до науковців, медиків-експертів, мити руки, триматися соціальної дистанції, носити маски у громадських місцях", – зазначив Джо Байден.

Що кажуть виборці

Втім палким прихильникам Трампа байдуже на такі закиди Байдена. Вони переконані – президент вийде переможцем як у битві з коронавірусом, так і у битві за найвищу посаду у державі.

Прибічники ж Байдена жартують – коронавірус, загрозу якого Трамп часто применшував, зіграв злий жарт з президентом.

Це така собі іронія заразитися коронавірусом після того, як він на початку тижня жартував з Байдена за те, що той носить маску, а ще раніше заявляв, що віртуально COVID-19 нікому не загрожує,

– сказала жителька Вашингтона Крістен Бенсон.

І поки американці визначаються, чи співчувати Трампу, чи навпаки жартувати з такого повороту подій, експерти вважають, що без нових сюрпризів у цій президентській кампанії не обійтися.

Президентські дебати

"Під великим питанням опинилися президентські дебати", – сказав політичний оглядач ABC News Джонатан Карл.

29 вересня американські виборці стали свідками найгірших в історії США перевиборчих дебатів. Після словесного двобою Трампа та Байдена майже 70% глядачів заявили про роздратування від них. 15 жовтня має відбутися другий раунд словесного протистояння кандидатів в президенти США. Але карантинні правила американської Служби з попередження захворюваності передбачають самоізоляцію інфікованого коронавірусом щонайменше на 10 діб. Крім того, в штабі Трампа почали говорити про ймовірність перенесення або скасування виборів з огляду на стан президента. Це викликало обурення у конкурентів республіканців – демократів.

У президента немає права одноосібно відкладати чи відтерміновувати вибори,

– пояснив Джонатан Карл.

До дня голосування у США залишається трохи більше одного місяця. Найбільші американські медіа вже назвали цю президентську кампанію найскандальнішою за всі попередні.



Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 каналу