З початку карантину в Україні найбільше подорожчав алкоголь і тютюн – майже на 10%. Схожа ситуація і з крупами. З початку 2020 року ціна на гречку піднялась на 30%. А от на овочі пандемія жодним чином не вплинула.

Цибуля та картопля здешевшали майже на третину. Як пояснюють експерти, в порівнянні з 2019 роком ціни кардинально не змінилися. Але тепер українці почали економити, а тому витрачають зароблені кошти значно складніше. Які продукти подорожчали, а які навпаки подешевшали – дізналися журналісти 24 каналу.

До теми Дорогі фрукти та дешевий одяг: як змінилися ціни в Україні через пандемію

Алкоголь – дорожчий, овочі – дешевші

За словами економічного експерта Олега Пендзина, люди фізично стали бідніші.

Ми стикнулися з тією ситуацією, що продавець вимушений знижувати ціни через відсутність попиту на продовольство,

– зазначив Пендзин.

Схожої думки і продавчиня Оксана. Вона зізналася, що на ринках через коронавірус людей поменшало. Тому торговці просто вимушені зменшувати ціни, аби хоч якось зацікавити людей.

"На овочі та фрукти ми ставимо націнку не більшу за 10%. Люди бідніші, через COVID-19 вони не можуть дозволити купувати дорогі продукти", – вона додала.

Ціни на одяг зменшились

Змінились ціни не лише на харчі, але й на одяг. У порівнянні з 2019 роком речі подешевшали одразу на 5%. Великі магазини не підіймають ціни, аби втримати покупців, які в період коронакризи зменшили свої витрати.



Чи змінились ціни на продукти / Фото Getty Images

Для тих, хто хоче заощадити є традиційні речові ринки. Тамтешні продавці теж скаржились на відсутність людей та мізерні заробітки.

Ситуація з нерухомістю

Здешевшала й оренда житла. Лише в столиці за 2020 рік – на 10 – 20%, залежно від умов та району. Через пандемію суворішими стали й вимоги винаймачів. Бо у пріоритеті тепер не лише комфорт безпосередньо у квартирі, а й за її межами. Тож обирають ті варіанти, де поряд із житлом є усе необхідне. Натомість власники помешкань охоче йдуть на компроміси.

Втім цінники далеко не на всі товари і послуги пішли у мінус:

освіта – здорожчала на 15% за рік;

ліки та медичні послуги – на 7%;

стільки ж – мобільний зв'язок.

Водночас економісти запевняють – різких стрибків ціни на більшість товарів не буде. Тож класичний борщовий набір зможете придбати будь-де та за нормальні гроші.

Як коронавірус змінив ціни на продукти, одяг та нерухомість: дивіться відео