Як депутати користуються рекомендаціями Венеційської комісії?

Сьогодні Комітет з питань правової політики продовжив епопею із розгляду законопроєкту №3711 про новий порядок добору членів Вищої кваліфкомісії суддів (комісія не працює ще з листопада 2019 року).

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Після того, як в жовтні Венеційська комісія зробила дуже критичний висновок щодо змісту законопроєкту, народні депутати повернули текст на доопрацювання в профільний комітет.

Але замість того, аби врахувати рекомендації Венеційки і покращити текст, члени комітету, схоже, вирішили зробити навпаки.

Люстрованих знову до корита?

Законопроєкт №3711 містив норму про заборону обрання до ВККС тих осіб, які раніше вже входили до її складу. Логіка проста – якби ці люди працювали чесно і ефективно, про необхідність судової реформи зараз ніхто б не говорив.

Але депутати на чолі з Михайлом Новіковим (колишнім суддею Київського апеляційного господарського суду, який зберіг контакти із чинним головою Касаційного господарського суду Богданом Львовим) наполягають на тому, що колишні члени ВККС – дуже цінні носії "інституційної пам'яті". Цікаво, про кого він говорить – про люстровану ВККС часів Януковича чи про постмайданну ВККС з Сергієм Козьяком і рештою, які бігали на поклін до голови ОАСК Павла Вовка?

Щоб гарантовано забезпечити цим носіям "інституційної пам'яті" проходження до нової ВККС Новіков і решта пропонують замінити міжнародних експертів в конкурсній комісії делегатами від Ради прокурорів, Академії правових наук і Ради адвокатів.

Тієї самої Ради адвокатів, владу в якій багато років тому назад узурпувала Лідія Ізовітова, яка допомагала Андрію Портнову будувати ручну судову систему у Вищій раді юстиції.

Цього може виявитись мало, тому контролювати створення конкурсної комісії ВККС, на переконання Новікова, має нереформована Вища рада правосуддя: суб'єкти делегування до складу конкурсної комісії мають запропонувати щонайменше вдвічі більше осіб, щоб ВРП змогла обрати найбільш лояльних і найбільш контрольованих.

Завтра депутати планують обговорити, як обмежити повноваження конкурсної комісії та нівелювати роль міжнародних експертів (якщо їм якось таки пощастисть увійти до складу конкурсної комісії).

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Примітно, що учасником усіх обговорень є Вища рада правосуддя. Хоча Венеційська комісія наголосила на тому, що треба терміново забезпечити доброчесність членів цього органу та не наділяти ВРП жодними контрольними щодо ВККС повноваженнями, народні депутати продовжують робити вигляд, що з ВРП жодних проблем нема.

Джерело: Facebook