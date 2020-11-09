Демократи починали кампанію, коли Америка оплакувала померлих від COVID-19, була розділена протестами через Джорджа Флойда, намагалася знайти роботу або просто переживала та боялася за майбутнє.

Повернення людини з системи

Байден йшов на вибори з аурою відомої системної людини: він був віце-президентом Обами, мав досвід, користався підтримкою частини американців. 24 канал розповідає про історію перемоги Байдена.

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Байден зміг зібрати та втримати незвичну коаліцію – від поміркованих республіканців до демократів-соціалістів – а потім відкинути критиків та перегорнути уявлення про сучасну американську політику, пише Vox. Все було побудовано на компромісах та відносинах всередині команди.

Я вважаю, що все політичне є особистим, бо політика будується на довірі. Якщо ви не можете побудувати особисті відносини, завоювати довіру буде складно, – писав обраний президент у книзі "Обіцяй мені, батько".

Кампанія явно виглядала застарілою для зовнішнього світу, як і підхід до медіа. Її лідер часто залишався в тіні, різко контрастуючи з підходом Трампа "я сам все вирішу".

Байден виглядав застряглим у 2000-х, але змінювався разом з країною. Особливо після Обами та втрати сина Бо. Він став, пише Езра Кляйн, який слідкував за Байденом 20 років, "більш відкритим та неупередженим, а підхід до політики – більш м'який та менш егоїстичний".

Коли почався ковід, передвиборчі зустрічі припинилися. Агітація стала ще більш скромною та тихою. Звісно, це мало й негативну сторону: демократи вважали, що Байден не заражає виборців ентузіазмом, як-от чинний лідер США, не здатний домінувати у розмові.

Новий лідер планує об'єднати розірвану політикою націю / ФотоOmaha World Herald

Його політика – перехрестя: того, у що він вірить сам, у що вірить країна та у що вірять люди, яких він має переконати. Ми ще не знаємо композиції Сенату, бо два змагання в Джорджії пішли на другий тур у січні. Мітч Макконнелл, мабуть, збереже позицію лідера більшості. І з ним доведеться домовлятись. І це, скоріш за все, стане першим серйозним тестом.

"Я скажу дещо обурливе: думаю, що у мене непогане портфоліо по здобуванню голосів GOP та демократів", – казав сам Байден. Дехто з "старої доброї партії", вважає він, буде відчувати себе більш вільно без диктату Трампа та співпрацювати з питань расизму та інфраструктури. Ці угоди, звісно що, не сподобаються частині демократів, їх теж треба буде врівноважувати.

Але зараз є проблема: нинішній Сенат та політика загалом впали до рівня відкритої поляризації. І це поширюється на всю націю. Врешті-решт все закінчилося найвищою явкою з 1900 року, можливо – найвищою в історії. То як Байден здобув її?

В серці ідеї стояв професіоналізм. Байден – політик у найвищому сенсі, який вже 40 років всередині системи. У культурі, яка цінить перформанси людей не з Вашингтону (Трамп, наприклад, з Флориди – 24), "Сплячий Джо" пірнав у світ перемовин з багатьма людьми і насолоджувався цим.

Як Байден переміг: 5 основних причин

Отже, Джо Байден переміг на виборах президента США, набравши необхідну кількість голосів перед засіданням Колегії Виборців. Звичайно, підрахунок голосів ще продовжується, але він навряд чи щось змінить кардинально. Щоправда, слід зауважити, що нинішній суд фактичнло підконтрольний Трампу та має консервативну більшість.

В теорії він може вплинути на перебіг виборів, але чи візьме на себе таку відповідальність? Можливість "бунту" серед членів Колегії Виборців зберігається, але вона невелика, бо зазвичай туди беруть відповідальних та лояльних партії людей.

Адміністрація Трампа обіціяє суди та розкриття "махінацій Демократів", але наразі вважається, що вибори пройшли чисто та по закону. Як показує практика, далі гучних звинувачень у республіканців справа зазвичай не рухається. Останній перерахунок голосів – на виборах 2016 року у Вісконсині – приніс Дональду Трампу лише 131 голос.

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Ясно одне: без бою Трамп з посади не піде. Але як виграв Джозеф Байден, який 21 січня має його замінити у Овальному кабінеті? Як пише BBC, на це було п'ять причин.

COVID-19 змусив Байдена переглянути свою стратегію / Фото North County Public Radio

Причина перша: коронавірус

Звісно, якби не коронавірусна пандемія, шанси Трампа були б значно вищими, можливо, він зміг би переобратися. Використання демократами голосування поштою додало Байдену багато голосів. Тоді як республіканці та Трамп закликали голосувати на дільниці, а це – доволі обмежений ресурс. Який нема чим поповнювати.

Провал адміністрації Трампа очевидний: 230 тисяч американців померло, десятки мільонів захворіли на вірус. Pew Research повідомляло, що американці на 17% більше довіряли Байдену, ніж Трампу у питанні боротьбі з пандемією. Чинний президент не довіряв дослідженням, постійно атакував журналістів та науковців. Він применшував небезпеку ковіду навіть коли сам ним перехворів, включно з родиною.

Ця всесвітня проблема збила Трампа з його улюбленого коника: економіки, достатку та процвітання Америки. Безробіття зростало паралельно числу хворих, а Китай, який швидко оправився від власного спалаху, почав йти у відрив. Що падало, так це рейтинг Трампа, який склав, по даним Gallup, лише 37% влітку. Звісно, кампанія Байдена використала це.

Причина друга: стриманість та обережність

Джо Байден втретє в своєму житті балотувався на пост президента Сполучених Штатів. Але спроби у 1987 та 2007 роках провалилися, включно через схильність Байдена до помилок. І це незважаючи на 40 років політичного досвіду!

Втретє, Байден був більш обережним у діях та стриманішим під час виступів, хоча він не є природним оратором. Його агітація активно проходила в інтернеті, тоді як Дональд Трамп збирав своїх прихильників на небезпечних масових мітингах. Шанси на перевтому та послідуючі похибки були мінімізовані, а кампанія шла потиху. Зрозуміло, що змагатися з Трампом та його медіа-імперією в соцмережах не було сенсу.

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Трамп зі своїми закидами "hiding Biden" (буквально – Байден, що ховається – 24) виграв би. Але натомість, колишній віце-президент Обами дав Трампу бути самим собою і це принесло плоди у вигляді перемоги.

Чим більше він говорить, тим краще для мене, – парирував кандидат від демократів на закиди, що його ніде не видно.

Причина третя: дайте Америці спокій

Що хотів показати Байден Телевізійна реклама Байдена подавала вибори як "битву за дух Америки", яка дозволить залишити розбрат та хаос останніх чотирьох років позаду. Штаб демократів ставив на те, що Трамп був занадто розділяючою та запальною фігурою. Тоді як американці хотіли більш стабільного та спокійного лідерства.

"Синім" вдалося показати свого лідера, який "не є Трампом". А отже, США можуть видихнути та кілька тижнів пожити без політики на сторінках всіх ЗМІ та на всіх каналах. Спочатку це було жартом, але потім стало правдою – Америка дуже хотіла відпочити від чотирьох років безкінечних новин.

В магазині кампанії Байдена навіть була футболка "Менше твітів, більше слухай", пише Vox. Звісно, це була шпилька в бік Трампа, але це гарно характеризує і нового лідера Америки.

З іншого боку, це було голосування не за Байдена, а всіма силами проти Трампа, який дійсно за чотири роки став загрозою для демократичної системи. Його стратегія була ще більше поляризації, щоб розділити країну надвоє. В надії, що його половина буде більша. Спрацювало, в принципі, але не до кінця. Байден зумів взяти найкраще від програм інших кандидатів від партії / Фото Politico

Причина четверта: залишайся в центрі

Поки йшли праймеріз, які виграв Байден, на нього чинився і внутрішньопартійний тиск. З лівого флангу заходили Берні Сандерс та Елізабет Воррен. Вони мали гарно профінансовані кампанії та збирали людей як рок-концертах.

Проти чого новий президент Але Байден стояв на своїй стратегії в центрі політичного спектру: виступав проти податків для багатих, системи охорони здоров'я, яку має повністю забезпечувати держава та безоплатного навчання у коледжах.

Це дійсно найбільш ліва повістка для всіх сучасних кандидатів у президенти Сполучених Штатів, яка увібрала в себе інші демократичні розробки. Але все одно далека від радикального соціалізму, який набирає обертів в Америці.

Це дало змогу консолідувати поміркований електорат демократів та розчарованих республіканців під час виборів. Ідея Байдена та Гарріс, тим не менш, амбійційна – зменшити бідність в США на 50%, дитячу – на 75%.

Також ця стратегія була відображена у виборі Камали Гарріс як своєї віце-президентки. Хоча мав опцію обрати когось з "лівого флангу". Тут варто зазначити, що на фоні вимог забрати гроші в поліції та реформувати її, Байден підтримує "копів". Гарріс – з тієї ж системи, вона була генереальним прокурором Каліфорнії.

Третя спроба Пообіцяв об'єднати всіх американців: шлях Джо Байдена до перемоги

Єдиний момент, де Байден був ближчий до Сандерса та Воррен – клімат та навколишнє середовище.

Його штаб порахував, що це допоможе здобути голоси молоді США. Ризик втрати підтримки в "хитких штатах, залежних від видобутку корисних копалин, був визнаний вартим того. До того ж, на фрекінг він планує накладати жорсткі обмеження, а не повністю дозволяти, як хотів Трамп чи повністю забороняти як інші кандидати.

"Ми критикували Байдена раніше, бо він звертав мало уваги на клімат", – розповла со-засновниця Sunrise Movement Варшіні Пракаш. – "Тепер він збільшив інвестиції в цю тему, розповів в деталях, як планує досягти кліматичної справедливості".

Я робила кліматичний план Сандерсу у 2016. В Байдена він набагато амбіційніший. Це шокує, – додала Варніші для Vox.

За Байденом стоїть істеблішмент Демпартії на противагу її соціалістичному крилу. Врешті-решт, навіть Сандерс підтримав кандидатуру Байдена та зняв свою на його користь. Що таки каже про вміння першого "сісти, поговорити і домовитись". Ясно, що не задарма і Сандерс може очікувати на якийсь пост в уряді вже найближчим часом. Так Байден об'єднав – хоча би тимчасово – партійні лави.

Причина п'ята: більше грошей, менше проблем

На початку перегонів скарбниця Байдена була майже порожня. У порівнянні з Трампом, у якого були мільярди (щоправда, він не вклав власних грошей – 24). Він збирав "гроші на війну" всі чотири роки. Втім з квітня, демократи запустили дуже сильний збір коштів.

Через те, що кампанія Трампа, тоді очолювана Бредом Парскейлом, сильно витрачала на початку агітації, в кінці Байден мав набагато більше операційних коштів. У жовтні "сині" мали на 144 млн доларів США більше ніж "червоні", а це дало можливість захопити ініціативу.

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Оскільки республіканці відкликали свою рекламу в ключових штатах, більша "скарбниця" дозволила демократам зайняти цю рекламну нішу в Техасі, Огайо, Джорджії (де Байден очікується переможцем – 24) та Айові. Ці території вважалися давно втраченими.

Так, більшість ставок "прогоріла", але Байден зміг перемогти ще донедавна абсолютно республіканській та консервативній Арізоні та змусив Трампа провести залишок виборів у захисті.

Чи встоїть демократична база перед внутрішніми викликами та розколами, які неминучі? Чи зможе Байден втримати на своїй стороні маргінального виборця? Наскільки демократи будуть успішні, коли республіканці утримують Сенат та Верховний Суд? Залишається спостерігати, як стратегія на вибори ста стратегією керування державою.