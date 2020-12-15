У листопаді 2020 року Басманний суд у Москві засудив до 4 років позбавлення волі умовно ексголову "Нафтогазу" Ігора Бакая. Він також був останнім завгоспом під час президентської каденції Леоніда Кучми. Однак після Помаранчевої революції політик втік до Росії.

Ексочільнику "Нафтогазу" інкримінували шахрайство в особливо великих розмірах. Вирок винесли 26 листопада 2020 року. Це означає, якщо Бакай протягом наступних 4 років не скоїть інших злочинів, він не сяде фізично до в'язниці. Якщо ж таки він це зробить, то буде змушений відсидіти як новий термін, так і ці 4 роки. Детальніше про це – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Слідство Росії встановило, що Бакай "кинув" одного з найвпливовіших олігархів в оточенні Володимира Путіна – Алішера Усманова. Він видурив у нього 12 мільйонів доларів. Ці гроші позичили у компанії Metalloinvest Limited від імені "Індустріальної групи "Русский медведь", яку пов'язують з Бакаєм.



Ігор Бакай / Фото Tochka.net

Бакая затримали у Москві в жовтні 2017 року. Тоді суд санкціонував його взяття під варту. Згодом йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Це знакова історія, тому що українських олігархів саджають скрізь, окрім України. Спочатку 8 років тюрми в США присудили Павлу Лазаренку, який відбув свій термін ув'язнення. Так само під слідством в Америці перебувають Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський.

До речі, Коломойський днями отримав чергові невтішні новини. Усе через те, що одна з пов'язаних з олігархом компаній Optima 55 Public Square LLC у США оголосила дефолт по кредиту.

Компанія, яка володіє одним із хмарочосів Коломойського в США, не здатна обслуговувати свій борг – вона винна понад 14,5 мільйона доларів основного боргу, відсотків та податку на майно.

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Втеча Бакая до Росії

Після Павла Лазаренка, Ігор Коломойського та Дмитра Фірташа проблеми з правосуддям отримав й Ігор Бакай. Однак у цьому випадку, схоже, не мовиться про його переслідування через політичні мотиви або українське минуле.

Коли Бакай тікав до Росії, він отримав громадянство країни-агресора, насолоджувався там життям і навіть намагався отримати посаду при владі, коли президентом був його близький товариш Дмитро Медведєв. До того ж саме Бакая використали як особу, на яку російська влада перевела "астрономічні" за своїми обсягами комісійні, коли купувала в українських власників Індустріальний союз Донбасу та завод "Запоріжсталь".

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Тільки під час продажу ІСД Бакаю перевели 225 мільйонів доларів, а ще 100 мільйонів – при продажі "Запоріжсталі". Однак існує версія, що основну частину з цих траншів призначали Віктору Медведчуку. Натомість Бакая показали для того, щоб не "світити" прізвище кума Путіна.

Схеми Бакая

В Україні прізвище Бакая було відомим 20 – 30 років тому. Коли розпався Радянський Союз, між новими країнами не завжди існували товарно-грошові відносини. Тоді ексочільник "Нафтогазу" запропонував свої послуги як імпортера газу, адже вмів домовлятися як в Росії, так і в Туркменістані.

Про його схеми складали легенди. Тоді розповідали, що він міг виміняти газ на ешелони гумових калош або розплатитися за блакитне паливо 4 тисячами новорічних ялинок. Такий "абсолютний неліквід" він відправляв до Туркменії й за це отримував газ.

Бакай пробився до оточення Кучми

У ті роки слово "корупція" лише починало входити в політичну термінологію країни. Рішенням уряду України в березні 1994 року фірма "Республіка" Бакая отримала ексклюзив на постачання туркменського газу. Втім, борги України перед Туркменбаші майже не скоротилися.

Тоді призначили перевірку державних органів влади, але на фінальному етапі роботи ревізорів сталося "нещастя". В офісі фірми Бакая "Республіка" виникла пожежа, яка знищила всі бухгалтерські документи корпорації.

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Після обрання Леоніда Кучми президентом, Бакай "пробився" і до його оточення. Він запропонував новий підхід – зібрати під одним дахом всі активи держави та створити "Нафтогаз". Цю компанію якраз і очолив Бакай.

Згубні звички Бакая

На посаді в "Нафтогазі" Бакай не просто не зміг позбутися своїх згубних звичок, тому його дії активно розслідували прокурори, аж поки їм не дали команду "стоп". Так, одним зі слідчих у справі Бакая був Олексій Донський, який тепер очолює слідство у справі про злочини на Майдані.

Бакай – це людина-схема з серйозними корупційними зв'язками у вищих ешелонах державної влади. Принаймні, так було за президентства Кучми,

– заявляв Донський в інтерв'ю "Інсайдеру".

Вони встановили, що Бакай практично вкрав 42 мільйони доларів при розрахунках між НАК "Нафтогаз" і компанією "Ітера" за поставлений в Україну газ.

В чому полягала суть схеми

Компанія "Ітера" постачала туркменський газ в Україну і згідно з цими договорами "Нафтогаз" зобов'язували платити величезні штрафи за несвоєчасну виплату грошей. Тоді накопичилася сума розміром у 61 мільйон доларів.

У певний момент компанія "Ітера" раптово за третину боргу поступилася правом вимоги за повним боргом маловідомій американській фірмі зі штату Орегон. Це була типова "фірма-пустушка", яка мала рахунки в Латвії, а її директором була раніше судима за дрібні крадіжки особа, яку з 1995 року вважали зниклою без звістки.

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Коли слідство отримало з Латвії повний рух коштів по рахунку, ситуація стала зрозумілою. Ці 42 мільйони розділили в рівних пропорціях між українськими та російськими ініціаторами схеми. Водночас штрафи в контракті "Нафтогазу" з "Ітерою" спеціально робили такими високими, щоб збільшити суму, яку можна було вкрасти. Але довести цю справу Бакая до кінця не вдалося, адже прийшла "команда" зупинити розслідування.

Донський пригадував, що слідчі навіть не встигли виїхати з обшуку в "Укргазбанку", як почався тиск. Туди приїхали депутати від "Партії регіонів" Василь Горбаль та Валерій Акопян.

"Вони погрожували, якщо ми не завершимо обшук і не залишимо банк негайно, то вся група "Регіони України" вийде з пропрезидентської більшості”, – розповідав Донський.

Що було б, якби Бакай не втік у Росію

Відразу після повернення обшуків, Донського відсторонили від розслідування, а банку повернули чорну бухгалтерію офшорної компанії, через яку вкрали 42 мільйони доларів. Також Бакай фігурував у записах майора Миколи Мельниченка. Виявилося, що він привласнив частину грошей, які начебто обіцяв виділити на вибори президента Кучми.

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Однак Бакай завжди знаходив підхід до українських чиновників, а коли Медведчук очолив адміністрацію президента, він став завгоспом Леоніда Кучми. Бакай перетворив останній рік його правління на розпродаж майна, яке обліковували у Державному управлінні справами.

Коли відбулася Помаранчева революція, Бакай втік до Росії. За іронією долі здатність домовлятися не спрацювала, коли він "кинув на гроші" вже російського олігарха Усманова.

Якби Бакай не втік до Росії, а лишився в Україні, то, ймовірно, він би продовжував безбідне життя. Можливо, навіть став би міністром, депутатом чи маніпулював би громадською думкою, володіючи телеканалами.

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Урок з цієї історії сумний – Україна ніколи не стане повноцінною державою, якщо не навчиться притягати олігархів до кримінальної відповідальності. Але питати про це в чинної генпрокурорки Ірини Венедиктової навіть немає сенсу.