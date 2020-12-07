Підприємцям, які отримували допомогу на дітей, протягом травня – серпня, продовжать надходити гроші. Однак іншим ФОПам потрібно оформити виплати.

Як оформити виплати

ФОПам, які раніше не отримували допомоги, треба звернутись до управлінь соцзахисту за місцем проживання. Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики. Здійснити це можна до 15 грудня.

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Крім того, прийти потрібно з певним переліком документів:

копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідкою з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску на соцстрахування;

копією рішення районної держадміністрації, районної, сільської, селищної чи міської ради або суду про опіку над дитиною;

для іноземців – копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні.

Як альтернативний варіант можна заповнити електронну заяву за посиланням, прикріпивши фотокопії відповідних документів.

Зверніть увагу! Уряд відновив виплати на дітей ФОПів 1 та 2 групи на період з 1 листопада до 31 грудня. На кожну дитину до 10 років підприємці зможуть отримати близько 2 тисячі гривень.