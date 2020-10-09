Цьогоріч Україна заощадила рекордні запаси вугілля та газу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду зазначив, що українці вчасно отримають централізоване опалення, повідомляє 24 канал.

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Так, прем'єр розповів, що запаси вугілля становлять 2,9 мільйонів тонн, що вдвічі більше, ніж минулого року. Запаси газу – 27,7 мільярдів кубів. Це також найвищий показник за останні роки.

Шмигаль наголосив, що будинки, мережі, котельні на понад 95% готові до увімкнення опалення. Підготовка триває відповідно до графіку. Шмигаль зауважив, що відповідальність за початок опалювального сезону несе місцева влада. Однак уряд стежитиме, як відбуватиметься процес запуску теплогенерувальних підприємств.

Крім цього, Держенергонагляд забезпечить видачу актів щодо будинків, у яких відсутня система централізованого опалення чи газифікації. Таким чином люди, у яких не підведений газ або немає централізованого опалення, зможуть не переплачувати за спожиту енергію.

Які можуть виникнути проблеми

Через заборгованість деяких підприємств опалювальний сезон під загрозою близько у 70 населених пунктах. Хоча кількість боржників щодня зменшується. До речі, у Києві заборгували одразу 5 підприємств.

У яких областях є заборгованість

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Житомирській,

Запорізькій,

Івано-Франківській,

Київській,

Кіровоградській,

Луганській,

Львівській,

Одеській,

Полтавській,

Рівненській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій,

Чернігівській.

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Що з Новояворівськом та Новим Роздолом

За словами міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, відбулось засідання антикорупційного суду, за яким в управління передали мережі у містах. Тобто у Новояворівську та Новому Роздолі опалювальний сезон теж почнеться вчасно.