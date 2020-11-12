Через 2 місяці повинна відбутися інавгурація американського президента Джо Байдена. У Путіна є менше ніж 70 днів, аби вирішити низку життєво необхідних для Кремля питань, які стосуються Нагірного Карабаху, Білорусі та Донбасу. А також загалом всього пострадянського простору. Інакше, справи у Росії будуть – не дуже.

Почему у Путина есть время именно до инаугурации Байдена? Какое дело 46 президенту США до Украины, Армении и Беларуси? Чем Байден может угрожать Путину? Об этом – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Как работает пропаганда Кремля

Америка – это пожизненный антагонист России, непримиримый противник. По крайней мере, это постоянно втирает зрителю кремлевская пропаганда. Россия регулярно ведет информационную войну против Запада.

И работают пропагандисты настолько скоординировано, что отдельный российский обыватель действительно может поверить, что у них в подъездах гадят американские президенты. Лично.

Как доказательство скоординированной работы кремлевской пропаганды – агрессия России против Украины на Донбассе. Для внутреннего потребителя Кремль диктует такую мантру:

"Путин привел танки, якобы для того, чтоб защитить русскоговорящих от украинской хунты, которая находится под губительным руководством Америки".

То есть Россия сражается с США на территории Украины. Хотя кремлевский карлик на самом деле тупо оккупировал украинскую землю.

"Худший" президент для России

В последнее время Трамп гадил в российских подъездах заметно реже обычного. Это легко понять по тому, как о нем говорили с телевизора на России. Дошло до того, что там даже советовали Дональду Трампу сопротивляться и не соглашаться с волей народа на выборах.

А выбивать свою очередную каденцию дубинками, водомётами и пулями силовиков, как это привыкли делать кремлевские ребята. На России стали оценивать проигрыш Трампа, как свой личный проигрыш.

Казалось бы, только вчера вроде как целый лидер Либерально-демократической партии России, Владимир Жириновский, заявлял, что тот же Трамп якобы сделал для России больше зла, чем любой другой президент США.



45 американский президент Дональд Трамп / Фото Getty images

А уже на следующий день, во время выборов, внимание клоуна ЛДПР переключилось на Джо Байдена. Жириновский применил подобные эпитеты уже к другому худшему американскому президенту для России.

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Но самым первым, у кого затрусились коленки перед ликом Байдена, стал председатель совета России по международной политике Константин Косачев. Это он поставил в проигрыватель ту самую пластинку про увеличение русофобии в мире из-за президентства Байдена.

Новость про победу Байдена напугала Россию

И, видимо, не зря. Джо Байден уже готов участвовать в урегулировании военного конфликта на востоке Украины. Политик обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьером Борисом Джонсоном.

Редко кто на России пытается заикнуться о том, что во время президента-демократа Обамы Америка стремилась утеплить отношения с Кремлем. И, вероятно, это же стоит ждать и от его однопартийца и соратника Байдена. Абсолютно нет.

За последние 11 лет репутация Кремля катастрофически ухудшилась. Агрессия России в других странах, все больше конфликтов по всему миру, Кремль регулярно попадает в скандалы с отравлением оппонентов, вечно лезет в дела США и уже по горло застрял в мировых санкциях.

И куда важнее тот факт, что почти весь срок именно команда Байдена атаковала Трампа за его заигрывания с Кремлем. Тот создал такое отвращение в обществе вокруг идеи перезагрузки отношений с Россией, что не сможет переступить это отвращение даже если сам очень захочет.



Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена / Фото Getty images

А он и не захочет, ведь именно Байден рекомендовал когда-то Путину больше не идти в президенты. И с того времени у них натянутые отношения.

По основным направлениям своей украинской политики Байден уже прошелся. Он обещает оказывать военную помощь Украине, чтобы защититься от российской агрессии. Байден считает, что успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах США.

Зачем все это нужно Байдену

Используя Украину, Байден попытается вырвать у Кремля все постсоветское пространство. Этим политик уже занимался. Когда Обама был у власти в США, он поручил своему вице-президенту Байдену курировать восточноевропейское направление, в том числе и Украину.

Теперь, как у президента, у него для этого на много больше рычагов и возможностей. Для того, чтобы отрезать Россию от Европы и дать Украине возможность сдерживать Кремль, вероятно, Байден поможет Украине двигаться быстрее в сторону ЕС и НАТО.

А для этого Байден должен помочь освободить Крым и Донбасс. Лавров и Путин многократно отмечали, что появление любых вооруженных международных формирований на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет воспринято как акт агрессии.

Эта позиция остается неизменной, поэтому в Кремле сказали – приход к власти Байдена приведет к большим смертям на Донбассе. Путину нужно успеть закрыть все свои вопросы на постсоветском пространстве до инаугурации Байдена, чтоб американский президент не мог действовать.

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Например, прийти к какому-нибудь решению с Украиной, чтоб якобы вывести свои войска с Донбасса, но оставить солдат и танки под видом миротворцев. Что сделает Байдет с миротворцами?

В Приднестровье – миротворцы, в Абхазии – миротворцы, в Нагорном Карабахе уже миротворцы. А не пора ли помочь братской Беларуси и ввести миротворцев? И вот уже Байден не может радикально влиять на конфликты России в других странах, ведь их солдат там попросту нет.