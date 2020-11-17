За 3 тижні від початку карантину вихідного дня, уряд Ізраїлю від нього відмовився, адже кількість хворих насправді не знижувалася. Тож у країні вдалися до жорстких обмежень на всі дні.

Ізраїльський лікар Рустам Джабарров зазначив, що він не відчув у країні карантин вихідного дня. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Поступове послаблення обмежень

За його словами, після березня – квітня відкрили усі заклади. Проте потім кількість хворих збільшилась і було приблизно 7 тисяч хворих в день.

Зараз у нас не 7 тисяч хворих на добу, а 700. Тому в країні послаблюють обмежувальні заходи, але поступово,

– сказав Джабарров.

Зазначимо! Станом на 17 листопада 2020 року, в Ізраїлі кількість хворих на COVID-19 – 325 143 осіб. Смер­тельних випадків – 2 736. Одужали – 314 270 хворих.

Жителі Ізраїля не відчули локдаун вихідних

Лікар відзначив, що жителі Ізраїля не відчули карантин вихідного дня через шабат (сьомий день тижня, в який Тора (Старий Заповіт) наказує утримуватися від роботи – 24 канал). В ці дні у країні всі заклади зачинають.

Коронавірус в Ізраїлі: що відомо

Очільник МОЗ України заявив, що літній карантин вихідного дня допоміг Ізраїлю за 3 тижні знизити захворюваність на коронавірус на 20%.

З 1 листопада 2020 року в Ізраїлі розпочався другий етап виходу із загальнонаціонального карантину. Обмеження діятимуть до 14 листопада 2020 року.

З 8 листопада уряд дозволив послабити в країні жорстокі обмеження і відновив роботу вуличних магазинів.

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