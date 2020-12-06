Канада та Велика Британія 6 грудня привітали українських воїнів з Днем Збройних сил України. У посольстві Канади наголосили, що визнають підтримку українських чоловіків та жінок у воєнній формі, які захищають свою країну від російської агресії.

Окрім того, канадські дипломати наголосили, що їхня країна підтримує Україну у військовій сфері ще з 1992 року. Про це на офіційній сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба посольства Канади в Україні.

Зауважте Зеленський вирушив на передову на Донбас: що відбувається

Що ще мовиться у повідомленні

Програма військової підготовки України та Канади сприяла зміцненню можливостей та професіоналізації в межах ЗСУ.

Упродовж 5 років Канада підтримує боротьбу України з російськими окупантами. Вона надає українським військовим необхідне обладнання.

У Канаді впевнені, що Україна перебуває "на шляху до взаємодії НАТО".

Відданість, дух та рішучість воїнів ЗСУ надихає, тому Канада з нетерпінням чекає на постійне партнерство.

Як Велика Британія привітала воїнів ЗСУ

Посольство Великої Британії також привітало українських воїнів. Звернення до військових ЗСУ опубліковане від імені міністра оборони Бена Воллеса та начальника генштабу генерала сера Ніколаса Картера.

Для Британії велика честь працювати пліч-о-пліч з такими хоробрими солдатами, моряками, пілотами і цивільними працівниками у сфері оборони,

– мовиться у повідомленні.

У зверненні також зазначено, що Велика Британія сприятиме руху України євроатлантичною траєкторією та підтримуватиме зусилля української сторони із захисту територіальної цілісності держави.