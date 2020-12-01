Збройні сили Азербайджану 1 грудня увійшли у Лачинський коридор. Через це мешканці району напередодні приходу армії Баку масово покидали свої домівки.

Згідно з угодою про перемир'я Лачинський коридор відійшов під контроль Азербайджану. Про те, як вірмени покидали свої домівки, пише 24 канал.

Актуально Угода про Нагірний Карабах: Азербайджан увійшов у Лачинський коридор: відео

Як вірмени покидали Лачинський район

Мешканці Лачинського району у поспіху покидали будинки. Вони забирали з собою все, що могли – матраци, шафи ліжка та інші меблі. Їх перевозили на даху легкових автомобілів, або у вантажівках. Вірмени навіть забирали свої медичні книжки з місцевих амбулаторій.

Для того, аби їхні домівки не дісталися ворожій армії, мешканці Лачинського району підпалювали будинки.

Крім того, люди забирали з собою усю худобу. Хтось гнав корів через Лачинський коридор. Інші перевозили худобу в автомобілях.

Населення прямувало у вірменське місто Горіс.

Мешканці Лачинського району покидають свої домівки перед приходом армії Азербайджану / Фото РИА Новости

Зверніть увагу! Лачинський район перебував під контролем Вірменії з 1992 року.

Угода про мир між Азербайджаном та Вірменією