Палили будинки та виносили меблі: як у Карабасі люди покидали свої домівки – фото
Збройні сили Азербайджану 1 грудня увійшли у Лачинський коридор. Через це мешканці району напередодні приходу армії Баку масово покидали свої домівки.
Згідно з угодою про перемир'я Лачинський коридор відійшов під контроль Азербайджану. Про те, як вірмени покидали свої домівки, пише 24 канал.
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Як вірмени покидали Лачинський район
Мешканці Лачинського району у поспіху покидали будинки. Вони забирали з собою все, що могли – матраци, шафи ліжка та інші меблі. Їх перевозили на даху легкових автомобілів, або у вантажівках. Вірмени навіть забирали свої медичні книжки з місцевих амбулаторій.
Для того, аби їхні домівки не дісталися ворожій армії, мешканці Лачинського району підпалювали будинки.
Крім того, люди забирали з собою усю худобу. Хтось гнав корів через Лачинський коридор. Інші перевозили худобу в автомобілях.
Населення прямувало у вірменське місто Горіс.
Мешканці Лачинського району покидають свої домівки перед приходом армії Азербайджану / Фото РИА Новости
Угода про мир між Азербайджаном та Вірменією
- Бойові дії за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном поновився 27 вересня.
- 10 листопада держави підписали угоду про припиння вогню.
- Згідно з нею, обидві країни залишаються на своїх позиціях. Однак Лачинський, Агдамський та Кельбаджарський райони Нагірного Карабаху переходять під контроль Азербайджану.
- Крім того, на території невизнаної республіки впродовж 5 років перебуватимуть російські миротворці.
- Зауважимо, вірмени обурилися такою угодою – сприйняли її як поразку. Через це у країні спалахнули масові протести.
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