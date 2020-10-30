Як каратимуть протестувальників у Білорусі: заява Лукашенка
Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив нові погрози протестувальникам. Він вважає, що через мітинги в країні руйнують інфраструктуру.
Силові органи Білорусі рішуче налаштовані на придушення акцій протесту. Про це Олександр Лукашенко повідомив на зустрічі з працівниками МВС Білорусі, передає БЕЛТА.
Він зазначив, що ті, хто виходить на залізницю, розвішує прапори та всіляко намагається дестабілізувати ситуацію в країні, повинні добре усвідомлювати наслідки таких дій.
Відтепер, особливо в квартирах громадян, де вони ховаються, ми в полон нікого не беремо,
– заявив очільник Білорусі.
Як каратимуть протестувальників
За словами Лукашенка, якщо хтось з протестувальників торкатиметься військовослужбовців, то він "повинен піти як мінімум без рук". Президент Білорусі зазначив, що говорить це публічно, аби усі розуміли серйозність його намірів.
"Нам відступати нікуди й ми не збираємося цього робити. Хто готовий – будемо діяти", – заявив Лукашенко.
Також президент Білорусі додав, що реагувати на дії учасників заворушень потрібно "красиво". Як він зазначив, перемогти зможе тільки той, хто має залізну волю та терпіння.
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