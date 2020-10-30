Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив нові погрози протестувальникам. Він вважає, що через мітинги в країні руйнують інфраструктуру.

Силові органи Білорусі рішуче налаштовані на придушення акцій протесту. Про це Олександр Лукашенко повідомив на зустрічі з працівниками МВС Білорусі, передає БЕЛТА.

Він зазначив, що ті, хто виходить на залізницю, розвішує прапори та всіляко намагається дестабілізувати ситуацію в країні, повинні добре усвідомлювати наслідки таких дій.

Відтепер, особливо в квартирах громадян, де вони ховаються, ми в полон нікого не беремо,

– заявив очільник Білорусі.

Як каратимуть протестувальників

За словами Лукашенка, якщо хтось з протестувальників торкатиметься військовослужбовців, то він "повинен піти як мінімум без рук". Президент Білорусі зазначив, що говорить це публічно, аби усі розуміли серйозність його намірів.

"Нам відступати нікуди й ми не збираємося цього робити. Хто готовий – будемо діяти", – заявив Лукашенко.

Довідка. У Білорусі не вщухають акції протестів. Через це правоохоронці застосовують щодо протестувальників світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Детальніше про ситуацію у країні – читайте тут.

Також президент Білорусі додав, що реагувати на дії учасників заворушень потрібно "красиво". Як він зазначив, перемогти зможе тільки той, хто має залізну волю та терпіння.

Звернення Олександра Лукашенка: дивіться відео