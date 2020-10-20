НАБУ та антикорупційний суд, декларації чиновників та покарання за незаконне збагачення – ці завоювання останніх років під загрозою. Знищення відбувається руками Конституційного суду, який виявився спільником одіозного судді Вовка.

Україну 20 років тому сколихнув касетний скандал. Записи зробили в кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. Багато людей пам'ятають, що там обговорювали журналіста Георгія Гонгадзе. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Але був ще 1 епізод на тих записах. Співрозмовником президента був тодішній губернатор Донецької області, який надалі сам став президентом України – Віктор Янукович. У діалозі, який датований 2000 роком, Кучма обурювався поведінкою одного із місцевих суддів.

Секретні аудіозаписи

Суддя не захотів розслідувати поширення антиреклами проти Кучми. Йдеться про те, що у день президентських виборів 1999 року донецький адвокат Сергій Салов начебто роздавав фальшиві примірники газети, в якій стверджувалося, що, нібито, Леонід Кучма помер, а країною править його двійник.



Сергій Салов / Фото з Comments.ua

"Підвісити суддю за яйця"

Як виплило із секретних аудіозаписів, Кучма дав тоді пораду Януковичу щодо тиску на суддю – і, дослівно, вимагав від Януковича "підвісити суддю за яйця".

У підсумку, після виховної роботи з боку Януковича суддя повністю переглянув свою точку зору. І якщо спочатку він відправляв справу на додаткове розслідування, то потім, після того, як Кучма порадив підвісити суддю за яйця, при тому ж самому наборі фактів, цей самий суддя дав 5 років тюрми за порушення виборчих прав громадян. Таким був вирок адвокату Салова – за поширення 5 екземплярів фальшивої газети.

Салов проти України

Зрештою, Салов виграв цю справу в Європейському суді з прав людини та відсудив від України компенсацію за таке свавілля судді.

Ця історія увійшла в усі підручники з практики Європейського суду – і вже є понад 100 судових рішень, які згадують рішення Європейського суду "Салов проти України", наводячи неприпустимість такої заангажованої поведінки суддів та наголошуючи на їхній неупередженості.

Хто цей суддя

А тепер – запитання. Хто ж цей суддя, якого президент Кучма вимагав підвісити за яйця, і який в підсумку засудив адвоката Салова?

Відповідь вас вразить – сьогодні цей чоловік є однією з найвпливовіших постатей в сучасній Україні. Цей суддя – Олександр Тупицький, який очолює Конституційний суд України.



Суддя Олександр Тупицький / Фото з сайту Конституційного суду України

Конституційний суд – інквізиція

А сам Конституційний суд в сучасній Україні перетворився на інквізицію, що має спалити всі досягнення останніх років в частині боротьби з корупцією. Конституційний суд вже визнав у серпні 2020 року незаконним призначення Артема Ситника керівником НАБУ. Через декілька тижнів цей же суд у вересні визнав незаконними деякі положення закону про НАБУ.

На підході – визнання незаконним Вищого антикорупційного суду та всієї антикорупційної реформи. Схоже на те, що Тупицький та підконтрольна йому більшість суддів КС хоче знести антикорупційний суд до кінця місяця.

Замовники і куратори спецоперації

Замовників і кураторів цієї спецоперації можна вирахувати, проаналізувавши підписантів подання в КС – це депутати Коломойського та партії Медведчука – Бойка ОПЗЖ.

І хоча в роботі суду на останньому тижні оголосили перерву, в цей час уже паралельно пишуть проєкт про неконституційність створення Антикорсуда. І в Тупицького вже начебто є 9 голосів з потрібних 10.

Хто входить до Конституційного суду України

Загалом нинішній Конституційний суд України для більшості громадян України незрозумілий, хто там і чим командує.

Ключовими дійовими особами в нинішньому КС є голова суду Олександр Тупицький та його права рука суддя Олександр Литвинов.



Олександр Литвинов / Фото з РЕР

Вони виступили в ролі палачів НАБУ, бо як судді-доповідачі прописали тексти рішень 2 останніх резонансних справ щодо НАБУ.

Життєвий шлях Тупицького та Литвинова нерозривно пов'язаний з президентом Януковичем, який втік до Росії. Певний час вони паралельно працювали суддями у різних районних судах Донецька, коли Донецькою областю керував Віктор Янукович.

Демонічна постать Литвинова

Постать Литвинова не менш демонічна, ніж Тупицького – Литвинов має дуже дивну освіту: Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені маршала Рокоссовського, яке розташоване в Амурській області Росії. Не здивуюся, якщо в його житті були зв'язки з російськими спецслужбами.

До влади в КС вони прийшли 2019 року внаслідок фактичного заколоту, коли усунули попереднього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука, знаного науковця, що до цього тимчасово декілька років працював суддею Європейського суду з прав людини.



Станіслав Шевчук / Фото UATV

Зараз до більшості, яку збирають Тупицький та Литвинов, входять також:

судді, призначені в часи Януковича;

а також за квотами Порошенка;

партій "Батьківщина" та "Свобода";

плюс ще є суддя, близький до Ігоря Палиці, нинішнього фаворита – олігарха Ігоря Коломойського.

Допомога одіозного Вовка

Плюс є ще одна фігура, яка допомагала Тупицькому та Литвинову прийти до влади, а зараз ляльководить у всій судовій системі. Це – одіозний голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Вся ця історія, містить в собі звільнення Шевчука з керівництва КС та захоплення влади в КС Тупицьким, ретельно фіксувалася НАБУ.

Вона є частиною великої кримінальної справи проти судді Вовка, яку розслідує НАБУ. Адже, як свідчать "записи Вовка", він допомагав формувати більшість голосів для здійснення заколоту. І коли Шевчук був звільнений з Конституційного суду, то Вовк хвалився своїм підлеглим, що тепер вони контролюють КС.

Допит суддів

НАБУ, маючи на руках записи, в рамках розслідування "плівок Вовка" викликало на допит 6 суддів Конституційного суду. Але це запустило сценарій помсти НАБУ. Захищаючись від кримінальної справи, судді КС миттєво згрупувалися, зібрали більшість голосів та визнали призначення Ситника незаконним.

Конфлікт інтересів

Але це створило для них іншу проблему – судді КС не заявили про конфлікт інтересів. Адже вони вже були фігурантами справи, яку веде НАБУ проти Вовка.

Почалося розслідування, що судді не повідомили про конфлікт інтересів відносно Ситника. І тут рятувати Тупицького та його колег взявся той самий Вовк. Він заблокував отримання необхідних документів, які могли б визнати 6 суддів КС – корупціонерами.

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Тому зараз, поки ми дивимося за перебігом місцевих виборів, за лаштунками політики проходить не менш брутальний двобій суддів та антикорупційних органів. І якщо ми не збережемо НАБУ, Антикорупційний суд і всю антикорупційну систему, якщо не притягнемо до відповідальності таких як Вовк і Тупицький, ми ніколи не збудуємо чесної справедливої України.